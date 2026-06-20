Partido 1000 del Mundial 2026: aficionados japoneses viven un momento histórico en Monterrey

Horas antes del silbatazo inicial, las inmediaciones del estadio se llenaron de camisetas azules, banderas japonesas y aficionados conscientes de que estaban por presenciar un capítulo especial en la historia del futbol mundial.

Para miles de aficionados, el Japón contra Túnez disputado en Monterrey fue un partido más dentro de la fase de grupos del Mundial 2026. Para los seguidores japoneses que viajaron desde Asia o que actualmente viven en México, el encuentro tuvo un significado mucho más profundo: formar parte del partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

Las opiniones coincidieron en una palabra: historia.

“Es algo increíble, no solamente para los japoneses, sino para todo el mundo”, comentó uno de los seguidores provenientes de Tokio, quien consideró que la cifra refleja la enorme evolución que ha tenido la Copa del Mundo desde su primera edición en Uruguay 1930.

Otro aficionado definió la experiencia como un motivo de orgullo nacional.

“Es un honor para Japón”, aseguró mientras caminaba rumbo al inmueble. Incluso reconoció que al enterarse de la relevancia del encuentro compartió inmediatamente la noticia con sus amigos para hacerlos parte del momento.

El sentimiento también fue compartido por seguidores más jóvenes que nunca vivieron el Mundial Corea-Japón 2002, pero que entienden la importancia de escribir una nueva página para el futbol de su país.

“Es histórico”, resumió uno de ellos.

Para varios aficionados, el valor del encuentro no estuvo únicamente en la cifra redonda. También representó la oportunidad de ver a Japón protagonizar un partido que quedará registrado para siempre en los libros de la FIFA.

“Estamos muy orgullosos de esta situación porque forma parte de la historia del futbol después de más de cien años”, explicó un japonés que actualmente reside en Guanajuato y que viajó a Monterrey para acompañar a los Samuráis Azules.

Las emociones aumentaron entre quienes realizaron largos viajes para estar presentes. Algunos llegaron desde Tokio apenas un día antes del encuentro y regresarían a su país al día siguiente. Otros aprovecharon su estancia laboral en México para asistir a una fecha que consideraron irrepetible.

“Es un recuerdo para toda la vida”, comentó uno de los aficionados consultados.

El partido 1000 representa una marca simbólica para la máxima competencia del futbol internacional. Desde el primer encuentro mundialista disputado en 1930 hasta el Japón-Túnez celebrado en Monterrey, generaciones enteras han construido la historia del torneo más importante del planeta.

Por eso, mientras el balón rodaba en territorio regiomontano, los aficionados japoneses sabían que estaban presenciando algo más que un encuentro de fase de grupos. Eran parte de una fecha que quedará grabada en la memoria colectiva del futbol mundial.