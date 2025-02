Rayados está a punto de cerrar el fichaje de Sergio Ramos, ¿pasó los exámenes médicos?

Todo apunta a que Rayados de Monterrey está a punto de confirmar la llegada de Sergio Ramos, quien será su nuevo refuerzo para la próxima temporada. El lunes, el presidente del club, José Antonio Noriega, viajó a Madrid para cerrar los últimos detalles de la negociación, en declaraciones previas a su partida, Noriega expresó su satisfacción por haber logrado fichar a una figura de talla mundial como el defensor español.

“Es un orgullo para Monterrey contar con un jugador de su nivel. Estamos muy contentos sabiendo que Sergio tuvo otras ofertas de equipos en todo el mundo, pero eligió la nuestra”, comentó Noriega. El directivo aseguró que la propuesta de Rayados fue la que más convenció a Ramos, quien llevaba varios meses sin equipo debido a que no encontraba una opción que lo terminara de convencer.

La razón detrás de su inactividad, según reveló el presidente, fue precisamente la decisión del defensa de no aceptar cualquier oferta: “Nos dijo que no había aceptado ninguna oferta en los últimos meses porque no estaba convencido. Nos alegra que haya sido nuestra propuesta la que lo haya animado a regresar al futbol”, explicó Tato Noriega.

La llegada de Ramos representa no solo un golpe mediático para Rayados, sino también una gran oportunidad deportiva: “Lo más importante es lo que pueda aportar en la cancha. Nos ilusiona mucho lo que puede brindarnos, pero también la repercusión que su presencia tendrá para la afición”, añadió el presidente de Rayados, quien espera que el jugador pueda reforzar la defensa del equipo de manera inmediata.