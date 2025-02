¡Atención, ‘Little Monsters’! Confirma Lady Gaga conciertos en México y Latinoamérica; estos son los detalles

TE PUEDE INTERESAR: La divertida comedia ‘El Briago de Ozz’ regresa a Monterrey en su temporada 2025

Posibles fechas y sede del concierto

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta, se especula que Lady Gaga podría presentarse en México entre el 20 y 30 de abril de 2025. Entre los posibles recintos para el evento destaca el Estadio GNP Seguros en CDMX, que ha albergado sus presentaciones en anteriores giras, como ‘Born This Way Ball’ en 2012 y ‘The Monster Ball’ en 2011.

Nuevo álbum y setlist esperado

Lady Gaga también anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado MAYHEM, programado para el 7 de marzo de 2025. La producción incluirá 14 canciones, entre ellas:

-Disease

-Abracadabra

-Garden of Eden

-Perfect Celebrity

-Vanish Into You

-Killah (ft. Gesaffelstein)

-Zombieboy

-LoveDrug

-How Bad Do U Want Me

-Don’t Call Tonight

-Shadow Of A Man

-The Beast

-Blade of Grass

-Die With A Smile