Saltillo Soccer asegura dos puntos en San Nicolás y cierra la primera vuelta con boleto a Liguilla

El once inicial fue uno de los más jóvenes en la historia de la institución con un promedio de edad de 17 años entre los titulares, incluyendo a siete futbolistas menores entre los cuales destacan Antonio Nerio (15 años) y los debutantes Cristopher Rojas (16 años) y Óscar Betancourt (16 años).

La Manada rescató dos unidades de su visita a San Nicolás luego de empatar 2-2 en tiempo regular y llevarse la tanda de penales por un contundente 4-1 donde los locales no encontraron la brújula del arco al errar tres intentos sin ir en dirección a portería.

Saltillo no logró mantener la ventaja, jugándose la unidad extra desde los once pasos, instancia donde Diego Delgado, Yair Nuncio, Juan Pablo Esqueda y Aarón Hidrogo no fallaron, aprovechando la pésima puntería y acabando la primera vuelta con el último cupo a liguilla en su poder al sumar 24 puntos en 13 fechas producto de 6 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.

La Manada no descansará, desde este lunes arranca la última semana de visorías con miras a integrar el mejor talento regional a la escuadra y mejorar el registro de la primera vuelta.

Con información de Saltillo Soccer