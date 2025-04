Abonado de Rayados denuncia agresión física por parte de seguridad del Estadio BBVA

Finalmente, otro miembro de la seguridad del club se acercó y preguntó al afectado si deseaba levantar cargos, pero este decidió no hacerlo. En su lugar, se le pidió estrechar la mano del guardia implicado para dar por cerrado el incidente.

“Claramente no me voy a quedar callado porque esto es una injusticia. Esta ciudad recibe un Mundial en dos años y no puede ser que este tipo de situaciones pasen en el estadio”, comentó @JaviMomos en su publicación, donde también mostró su cuello, argumentando que el guardia aplicó demasiada fuerza durante el altercado.

Con información de Latin US