Saltillo Soccer se mantiene invicto tras vencer a San Nicolás

El Saltillo Soccer se mantiene sin conocer la derrota luego de imponerse 4-0 como visitante a San Nicolás FC en actividad del Grupo 16 de la Tercera División Profesional, resultado que le permite seguir en la parte alta de la clasificación.

El conjunto dirigido por Joel de León resolvió el encuentro con una actuación ofensiva efectiva en territorio de Nuevo León. Salvador Medina encabezó el triunfo al marcar dos anotaciones, mientras que José Rocha y Néstor Hernández completaron la cuenta para sellar la victoria.

Con este marcador, Saltillo Soccer volvió a mostrar solidez tanto en ataque como en defensa. Además de los cuatro goles a favor, el equipo mantuvo su portería en cero, en lo que fue la primera oportunidad de Aarón Hidrogo como arquero titular, cumpliendo con su labor bajo los tres postes.