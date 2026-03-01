Saltillo Soccer se mantiene invicto tras vencer a San Nicolás
Saltillo Soccer venció 4-0 a San Nicolás FC y se mantiene sin conocer la derrota en el Grupo 16 de la Tercera División Profesional
El Saltillo Soccer se mantiene sin conocer la derrota luego de imponerse 4-0 como visitante a San Nicolás FC en actividad del Grupo 16 de la Tercera División Profesional, resultado que le permite seguir en la parte alta de la clasificación.
El conjunto dirigido por Joel de León resolvió el encuentro con una actuación ofensiva efectiva en territorio de Nuevo León. Salvador Medina encabezó el triunfo al marcar dos anotaciones, mientras que José Rocha y Néstor Hernández completaron la cuenta para sellar la victoria.
Con este marcador, Saltillo Soccer volvió a mostrar solidez tanto en ataque como en defensa. Además de los cuatro goles a favor, el equipo mantuvo su portería en cero, en lo que fue la primera oportunidad de Aarón Hidrogo como arquero titular, cumpliendo con su labor bajo los tres postes.
El resultado toma relevancia por el momento que atraviesa la escuadra saltillense en el torneo. Tras 20 partidos disputados, suma 14 victorias, tres empates y tres derrotas, con una de las ofensivas más productivas del sector. En contraste, San Nicolás FC llegaba con 22 encuentros jugados y apenas tres triunfos en su registro.
La victoria por 4-0 no solo amplía la racha positiva del equipo, sino que lo mantiene invicto en sus más recientes compromisos y firme en la pelea por los primeros puestos del grupo rumbo a la fase final de la competencia.
Saltillo Soccer continuará su calendario con la intención de sostener este rendimiento y seguir acumulando puntos en la recta decisiva del torneo.