Cristiano Ronaldo falla penal y sale lesionado en triunfo del Al-Nassr

Fútbol Internacional
/ 28 febrero 2026
    Cristiano Ronaldo abandonó el campo tras fallar un penal en el Al-Nassr vs Al-Feiha de la Saudi Pro League; el portugués salió con molestias en el triunfo 3-1 en Arabia Saudita. FOTO: X/AL-NASSR

El portugués erró desde los once pasos y abandonó el campo por molestias físicas en el 3-1 del Al-Nassr ante Al-Feiha, resultado que mantiene al club en la pelea por el título en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo vivió una noche contrastante en la Saudi Pro League. El delantero portugués falló un penal y posteriormente salió lesionado durante el triunfo 3-1 del Al-Nassr ante el Al-Feiha, en un duelo que encendió las alarmas en el club de Riad.

Durante la primera mitad, Ronaldo tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos, pero no logró concretar la pena máxima, desperdiciando una opción clara para su equipo.

Minutos más tarde, el atacante comenzó a mostrar molestias físicas y terminó siendo sustituido, generando incertidumbre sobre el alcance de la lesión.

TE PUEDE INTERESAR: Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026 tras bombardeo y suspende su liga local

La salida del capitán portugués obligó al técnico a reacomodar el esquema ofensivo, apostando por un funcionamiento colectivo para sostener el resultado.

Pese al contratiempo, Al-Nassr logró recomponerse y firmó una victoria clave por 3-1. El equipo encontró respuestas en el ataque y consiguió darle vuelta al trámite con una actuación sólida en el complemento.

El resultado representa un impulso importante en la tabla y confirma el buen momento del club, que mantiene una racha positiva en el campeonato saudí.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo?

La atención ahora se centra en la evolución física del delantero de 41 años, pieza fundamental en el proyecto deportivo del Al-Nassr.

El parte médico oficial determinará si se trata solo de una molestia muscular o de una lesión que lo aleje de los próximos compromisos en la Saudi Pro League.

Mientras tanto, el equipo suma tres puntos valiosos en Arabia Saudita, aunque con la incógnita sobre el estado físico de su máxima figura.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Riad

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Al-Nassr

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

