Cristiano Ronaldo falla penal y sale lesionado en triunfo del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo vivió una noche contrastante en la Saudi Pro League. El delantero portugués falló un penal y posteriormente salió lesionado durante el triunfo 3-1 del Al-Nassr ante el Al-Feiha, en un duelo que encendió las alarmas en el club de Riad.

Durante la primera mitad, Ronaldo tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos, pero no logró concretar la pena máxima, desperdiciando una opción clara para su equipo.

Minutos más tarde, el atacante comenzó a mostrar molestias físicas y terminó siendo sustituido, generando incertidumbre sobre el alcance de la lesión.

La salida del capitán portugués obligó al técnico a reacomodar el esquema ofensivo, apostando por un funcionamiento colectivo para sostener el resultado.

Pese al contratiempo, Al-Nassr logró recomponerse y firmó una victoria clave por 3-1. El equipo encontró respuestas en el ataque y consiguió darle vuelta al trámite con una actuación sólida en el complemento.

El resultado representa un impulso importante en la tabla y confirma el buen momento del club, que mantiene una racha positiva en el campeonato saudí.