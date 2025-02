Sergio Ramos nuevo jugador de Rayados: ‘vengo a ampliar mi palmarés con Monterrey’

Sergio Ramos ya posó con la jersey “93” de Rayados de Monterrey y “tiró” sus primeros “factos”: llega a México a construir un legado y se impondrá como reto personal ser campeón con La Pandilla este Clausura 2025.

El refuerzo “bomba” de la Liga MX afirmó que quiere seguir llenando su ya vasta vitrina de trofeos, acumulando ahora los que pueda conseguir en su paso por el cuadro regiomontano.

“Vengo con a misma ilusión de seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas, eso me ilusiona y mueve ampliar el palmarés, dejar un legado en México y es un reto personal, eso me mueve.

“El palmarés ahi esta y no se puede borrar, pero no vengo a pasear copas sino a conquistar títulos nuevos. El futbol es una cuestión de rendimiento, me sigue ilusionando y después de una carrera muy larga habla por sí sola, del hambre de seguir ganando”, indicó el legendario excentral del Real Madrid en su primera conferencia de prensa como nuevo elemento del Monterrey.