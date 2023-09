Giannis y Bucks, por el título de la NBA: Milwaukee rompe el mercado y ficha a Damian Lillard

Damian Lillard finalmente fue traspasado por Portland y será el compañero de Giannis Antetokounmpo en los Bucks de Milwaukee, informó una persona con conocimiento de una operación que culminó una novela de tres meses luego que el escolta pidió ser canjeado a un equipo que le brinde una mejor oportunidad de ganar el campeonato de la NBA.

Siete veces All-Star y seleccionado para el equipo del 75mo aniversario de la NBA, Lillard pasa de los Blazers a los Bucks en una negociación a tres bandas.

Jrue Holiday pasó de los Bucks a Portland, Deandre Ayton de Phoenix a Portland, y Jusuf Nurkic de los Blazers a los Suns, de acuerdo con la fuente que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los equipos involucrados no han anunciado el acuerdo.