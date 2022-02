Hamilton pide cambio de comisarios, los acusa de ser parciales

Lewis Hamilton insinuó que los actuales comisarios de carrera de la Fórmula Uno tienen prejuicios hacia ciertos pilotos y ha pedido que se instalen nuevos individuos sin agendas.

Hamilton, quien dijo que “perdió la fe” en el organismo rector de la Fórmula Uno después de perder el título en el Gran Premio de Abu Dabi del año pasado cuando el exdirector de carrera Michael Masi aplicó, a su parecer, incorrectamente las reglas para reiniciar la carrera.

Masi fue destituido de su cargo la semana pasada luego de una investigación de la FIA sobre esas decisiones.

Cada carrera de F1 tiene un panel rotativo de cuatro comisarios que toman decisiones sobre los asuntos que les remite el director de la carrera. El trabajo de estos ‘stewards’ fue un tema controvertido la temporada pasada, con varias decisiones importantes que generaron críticas.

“Necesitamos asegurarnos de tener comisarios imparciales”, dijo Hamilton.

“(Algunos) Pilotos, algunos son muy, muy buenos amigos de ciertas personas. Algunos viajan con ciertas personas y tienden a tener más simpatía por algunos de ellos.

“Creo que [sólo necesitamos] personas que no tengan prejuicios y que sean súper centrales cuando se trata de tomar decisiones”.

No está claro a quién se refería Hamilton. Se especula que fue una referencia al ex piloto de Red Bull Vitantonio Liuzzi, quien fue uno de los comisarios en el Gran Premio de Brasil del año pasado y no sancionó a Verstappen por su agresivo movimiento defensivo sobre Hamilton, que hizo que ambos pilotos se salieran de la pista.

Liuzzi y sus tres compañeros comisarios de carrera rechazaron una solicitud de Mercedes para revisar el incidente después de la carrera.