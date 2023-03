Henry Martín no jugará contra Surinam, por decisión de Diego Cocca

“Recién venía hablando con Henry (Martín), que ya lo conocía de Tijuana, es un líder dentro de la cancha y un líder que necesitamos que transmite a los jugadores. He hablado con la mayoría y todos tienen muchísimo deseo de transmitir esta idea de cambio, competitividad y llevar a la selección a otro nivel” , Cocca, en el día previo al viaje a Surinam.

Henry Martín no estará en el duelo de la Selección Mexicana contra Surinam . Por decisión técnica, el delantero tricolor no viajará para el primer compromiso de la Nations League de la Concacaf .

Tras la baja de Martín, y luego de haberse dado a conocer que Santiago Giménez será uno de los “europeos” viajará para el duelo del Tri el jueves, existe la probabilidad de que el “Bebote” sea el delantero titular de la Selección.

TE PUEDE INTERESAR: México realizó una verdadera gesta heroica en el Mundial de Béisbol

Asimismo, la otra opción para el armado de Cocca es Roberto de la Rosa, ariete de Pachuca, y mexicano incluido en la lista de 22 de los 36 convocados que eligió el mandamás argentino para sus siguientes compromisos.

Además de Giménez, Cocca eligió a Erick Gutiérrez, como uno de los extranjeros que viaja a Surinam. El equipo mexicano viaja a las dos de la tarde, en un vuelo chárter, para reportar por la noche en territorio de su rival y el miércoles poder hacer una práctica en ese sitio.

SALE EN SU DEFENSA

Luego de la celebración que hizo el delantero del América en el Clásico Nacional ante Chivas, y las críticas que vinieron en torno a este festejo, Cuauhtémoc Blanco, ídolo de Henry, salió a defender al atacante de Mérida.

“Sigue festejando como tú quieras, hijo, no tengas miedo, yo te voy a defender. Hay gente que lo ve mal, cuando lo hice en el América los chavitos lo hacían y me daba risa. Igual que Henry recibí muchas críticas, no lo volví a hacer, pero bueno, si le nació qué puedes hacer, lo voy a seguir apoyando y qué bueno hijo, sigue así”, comentó el actual gobernador de Morelos y exjugador del América.