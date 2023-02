SALTILLO.- Uno de los grandes e icónicos deportistas de lucha libre en el país, Saúl Armendáriz, mejor conocido como Cassandro ‘el exótico’, será homenajeado en un evento luchístico que se llevará a cabo en la ciudad de Saltillo este sábado a las 19:00 horas en el Gimnasio Nazario Ortiz Garza, donde actuarán más de 50 estrellas locales, nacionales e internacionales.

La leyenda viva, pionera en usar maquillaje, vestimenta colorida con plumas y medias en el gremio, estará presente en el recinto que será locación de increíbles enfrentamientos, como:

-La Lucha Estrella Final: Cibernético, Daga y Emperador Azteca vs Marty Scurll, Electroshock y The Tiger.

-Lucha de Alto Impacto Internacional: Jack Evans, Charly Manson y Cobarde vs Flip Gordon, Komander y Zumbi.

-Cabellera vs Cabellera: Zumbido vs Pimpinela Escarlata

Entre otros, donde se involucrará la pelea por el orgullo del norte y revanchas con los de casa, Guerrero Negro Jr. y el Hijo del Guerrero, así como el Relámpago.