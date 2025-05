Isaac del Toro acusa a Richard Carapaz de no colaborar y perder juntos el Giro de Italia

“Pensé que era lógico que Carapaz saliera por Yates. Aunque sentía que podía seguir al británico, debía vigilar primero al segundo en la general. Si perdía la maglia rosa, al menos no quería ceder también el segundo lugar”, justificó el ciclista de Ensenada.

Tras el ataque de Yates, Del Toro intentó colaborar con Carapaz para minimizar la pérdida de tiempo, pero no encontró apoyo.

“Quise trabajar con él, pero no quiso. No podía darlo todo con él a mi rueda, me podía atacar. Tenía que proteger mi podio”, relató.

Aunque decepcionado, el mexicano no se mostró arrepentido. “Hice lo que creí más inteligente. Todos jugaron sus cartas.

“Visma lo hizo muy bien con Van Aert. Me quito el sombrero ante ellos. Creo que podía haber ganado el Giro, pero eso es lo cruel del ciclismo. Por eso lo amamos: a veces se gana, a veces se pierde”.

A pesar del subcampeonato, Del Toro fue crítico con la noción de celebrar el segundo lugar como un logro para el país.

“No ganamos. Fuimos los primeros en perder. Es bonito estar tan cerca, pero hay que reconocerlo. No es un logro para México”, afirmó con franqueza.

Sin embargo, destacó el progreso que ha mostrado. “Maduré mucho. Para mi equipo no fue sorpresa verme competir por el título. Esta semana demostré que puedo ser un corredor top y gran contendiente”.

Por su parte, Richard Carapaz, tercero en la general, se mostró inconforme con la estrategia de Del Toro.