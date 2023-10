Isaac del Toro consigue un logro más para México: el ganador del Tour de Francia se une al UAE Team Emirates

El ciclista mexicano Isaac del Toro firmó con el equipo UAE Team Emirates por los siguientes tres años y a partir de 2024.

Con apenas 19 años, el bajacaliforniano se une de esta forma al equipo árabe luego de los buenos resultados que obtuvo en la categoría Sub-23, sobre todo en el Tour de I’Avenir en Francia apenas en agosto pasado.

A través de un comunicado, el equipo dio a conocer la noticia y enfatizaron que el acuerdo entra en vigor a partir de 2024 y el mismo es por tres temporadas, por lo que buscan impulsar mucho más la carrera del mexicano.

“Es un honor unirme al UAE Team Emirates. Me siento muy orgulloso de ser bienvenido como parte de esta gran familia. Es algo increíble de describir y daré lo mejor de mí en los próximos años. Tengo mucho que aprender y muchas ganas de iniciar ese proceso y desarrollarme dentro del equipo”, dijo Del Toro.

“Es lo que siempre he soñado para llegar a este momento y estoy muy emocionado por lo que me depara el futuro. Al mismo tiempo me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado a alcanzar este importante objetivo en mi vida y espero compartir con ellos este nuevo capítulo”, agregó el juvenil.

Mauro Gianetti, director del equipo y director ejecutivo, manifestó su alegría por el fichaje de Isaac del Toro, a quien ven como uno de los principales exponentes en la disciplina y en quien confían para el futuro del equipo.