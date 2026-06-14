Isaac del Toro hace historia: gana la Etapa 8 y conquista el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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    Isaac del Toro hace historia: gana la Etapa 8 y conquista el Tour Auvergne-Rhône-Alpes
    Del Toro superó a Luke Tuckwell y Juan Ayuso en la clasificación general de la competencia. FOTO: X

El ciclista mexicano cerró con autoridad en el Plateau de Solaison y firmó uno de los triunfos más importantes de su carrera con el UAE Team Emirates-XRG

Isaac del Toro volvió a levantar la mano por México en el ciclismo internacional. El pedalista bajacaliforniano ganó la Etapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y, con esa exhibición en la montaña, conquistó también la clasificación general de la competencia, firmando una actuación que lo confirma como una de las grandes figuras jóvenes del pelotón mundial.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG se impuso este domingo en la última jornada, disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison, un recorrido de 120.1 kilómetros que exigió al máximo a los favoritos por sus ascensos y su final en alto.

Del Toro cruzó la meta con tiempo de 3:35:07, por delante del español Juan Ayuso, quien terminó a un minuto, y del noruego Tobias Halland Johannessen.

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La victoria no solo significó otro triunfo de etapa para Isaac del Toro, sino el golpe definitivo para adueñarse del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

En la clasificación general, el mexicano finalizó con registro acumulado de 29:35:05, superando al australiano Luke Tuckwell, quien terminó a 54 segundos, y al propio Ayuso, que cerró el podio a 1:17 del campeón.

El cierre fue una demostración de fuerza, temple y estrategia. Del Toro atacó en el momento clave de la etapa y logró sostener una ventaja que lo llevó a ganar en solitario, dejando claro que su triunfo del día anterior en el Grand Colombier no fue casualidad.

El mexicano llegó a la última jornada con opciones reales de pelear por el título y respondió con una actuación redonda en una de las rutas más duras de la carrera.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como Critérium del Dauphiné, es una de las competencias más importantes del calendario WorldTour y suele funcionar como una prueba de alto nivel rumbo al Tour de Francia.

Por ello, el título de Isaac del Toro toma mayor relevancia, al conseguirlo frente a rivales de peso y en un terreno diseñado para escaladores.

Con apenas 22 años, Del Toro continúa ampliando su impacto dentro del ciclismo internacional. Su capacidad para competir en montaña, resistir ataques y cerrar con autoridad lo coloca como uno de los nombres a seguir dentro del UAE Team Emirates-XRG y como una de las principales cartas del ciclismo mexicano en Europa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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