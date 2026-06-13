¡Histórico e imparable! El mexicano Isaac del Toro conquista el Grand Colombier y hace vibrar al Tour de l’Avenir

Isaac del Toro volvió a levantar la mano en el ciclismo internacional y lo hizo con una victoria de autoridad. El mexicano conquistó la etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, luego de imponerse en el exigente ascenso al Grand Colombier, una de las jornadas más duras de la competencia. El corredor del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 41 segundos, tras una brillante reacción en los últimos kilómetros.

Del Toro alcanzó y superó al español Juan Ayuso, quien había lanzado un ataque lejano en busca de la victoria, pero terminó cediendo ante el poder del mexicano en la parte final del puerto. La etapa, disputada entre La Bridoire y Grand Colombier sobre 133.6 kilómetros, se convirtió en una prueba de resistencia, estrategia y piernas. Ayuso intentó romper la carrera en la subida definitiva, pero Del Toro administró mejor el esfuerzo, recortó la distancia y, a falta de menos de dos kilómetros, tomó el control para encaminarse al triunfo. Con esta victoria, Isaac del Toro confirmó su gran momento dentro del pelotón internacional y sumó otro resultado importante en una temporada donde se ha consolidado como uno de los jóvenes ciclistas más fuertes del mundo.

El mexicano no solo ganó la etapa, también se metió de lleno en la pelea por el podio de la clasificación general. Juan Ayuso finalizó segundo, a 24 segundos del mexicano, mientras que Tobias Johannessen completó el podio de la jornada, a 38 segundos. Más atrás llegaron Matteo Jorgenson y Cian Uijtdebroeks, ambos también involucrados en la lucha por la clasificación. La victoria de Del Toro tuvo un valor extra por el escenario. El Grand Colombier, reconocido por su dureza y por ser una subida emblemática del ciclismo francés, exigió al máximo a los favoritos. Ahí, el mexicano mostró paciencia, potencia y lectura de carrera para firmar uno de los triunfos más importantes de su calendario. Pese al golpe de autoridad del bajacaliforniano, el australiano Luke Tuckwell logró conservar el maillot de líder de la clasificación general. Sin embargo, la diferencia se redujo y Del Toro quedó tercero, a 49 segundos, por lo que llegará con opciones reales a la última etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La carrera concluirá este domingo con otra jornada de montaña, rumbo al Plateau de Solaison, donde se definirá al campeón. Isaac del Toro buscará cerrar con otra actuación sólida y, si las piernas responden, podría pelear por algo más que el podio. El triunfo en la etapa 7 representa una nueva muestra del crecimiento del ciclismo mexicano en el máximo nivel. Del Toro volvió a demostrar que puede competir ante los mejores escaladores del mundo y que su nombre ya es una realidad dentro del calendario WorldTour.

Clasificación de la etapa 7 Isaac del Toro — 3:41:41 Juan Ayuso — a 24 segundos Tobias Johannessen — a 38 segundos Matteo Jorgenson — a 41 segundos Cian Uijtdebroeks — mismo tiempo Así va Isaac del Toro en la general Isaac del Toro se colocó tercero en la clasificación general, a 49 segundos del líder Luke Tuckwell, por detrás también de Matteo Jorgenson, quien marcha segundo a 42 segundos. La última etapa será decisiva para conocer si el mexicano puede escalar posiciones en el cierre del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026.

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