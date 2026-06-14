Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz brillan en Turquía: doble plata para México en Tiro con Arco

Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz volvieron a poner en alto el nombre de México y de Coahuila en el escenario internacional, luego de conquistar dos medallas de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, certamen que reunió a algunas de las mejores exponentes del arco recurvo en Turquía.

Vázquez, arquera originaria de Ramos Arizpe firmó una de sus actuaciones más sólidas dentro del circuito mundial, al instalarse en la final de la modalidad recurvo femenil y cerrar su participación con una presea que confirma su crecimiento tras el bronce olímpico conseguido en París 2024.

En la disputa por el oro, Ana Paula Vázquez cayó 3-7 frente a la china Zhu Jingyi, resultado que la dejó con la medalla de plata, pero también con una actuación de alto impacto para la Selección Mexicana de Tiro con Arco.