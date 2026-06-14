Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz brillan en Turquía: doble plata para México en Tiro con Arco
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El primer podió cayó por equipos femenil junto a Alejandra Valencia, mientras que la arquera de Ramos Arizpe repitió fórmula de manera individual
Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz volvieron a poner en alto el nombre de México y de Coahuila en el escenario internacional, luego de conquistar dos medallas de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, certamen que reunió a algunas de las mejores exponentes del arco recurvo en Turquía.
Vázquez, arquera originaria de Ramos Arizpe firmó una de sus actuaciones más sólidas dentro del circuito mundial, al instalarse en la final de la modalidad recurvo femenil y cerrar su participación con una presea que confirma su crecimiento tras el bronce olímpico conseguido en París 2024.
En la disputa por el oro, Ana Paula Vázquez cayó 3-7 frente a la china Zhu Jingyi, resultado que la dejó con la medalla de plata, pero también con una actuación de alto impacto para la Selección Mexicana de Tiro con Arco.
El camino de la coahuilense fue de alto nivel. Antes de meterse a la pelea por las medallas, Vázquez superó a rivales como la francesa Mila Delestan, a Amelie Cordeau y a la surcoreana Yejin Oh, además de protagonizar un duelo mexicano ante Alejandra Valencia, a quien venció 6-5 en cuartos de final para avanzar a la antesala por el título.
Pero la cosecha no terminó ahí para México. Junto a Ángela Ruiz, obtuvieron la medalla de plata por equipos femenil, contando con el apoyo de Alejandra Valencia, luego de que el representativo nacional cayera 3-5 ante China en una final cerrada de arco recurvo.
El resultado volvió a reunir en el podio a tres nombres que ya forman parte de la historia reciente del tiro con arco mexicano.
Vázquez, Ruiz y Valencia fueron medallistas olímpicas en París 2024, y ahora ratificaron su nivel competitivo dentro de una Copa del Mundo que sirve como parte del camino rumbo al nuevo ciclo olímpico.
Para Coahuila, el resultado tiene un valor especial, ya que Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz volvieron a figurar en una final internacional. La primera, nacida en Ramos Arizpe, logró doble podio en Turquía; la segunda, originaria de Saltillo, volvió a ser pieza clave dentro del equipo femenil mexicano.