Jonathan Aranda: poder al bat que tiene cautivados a los Rays y cuyo camino ha sido duro

Jonathan Aranda vive el punto más alto de su carrera en Grandes Ligas, fruto no solo de su talento natural, sino de un profundo trabajo mental que lo ha acompañado en su camino desde ligas menores y aprovechando la oportunidad de batear en los mejores escenarios.

El oriundo de Tijuana, Baja California, es otro de los prospectos con que cuenta México rumbo al Clásico Mundial de Beisbol en 2026.

Desde su debut en 2022 con los Rays de Tampa Bay, Aranda ha enfrentado una dinámica desafiante: ascensos y descensos constantes entre el primer equipo y las sucursales de ligas menores. Sin embargo, en esta temporada 2025, el tijuanense ha logrado consolidarse y superar su marca personal de juegos disputados en la Gran Carpa, demostrando que su perseverancia ha valido la pena.

”Le doy el 100 por ciento de todo esto a que estoy jugando diario”, expresó el pelotero de 27 años. “Jugar todos los días me ha ayudado a mantener el enfoque, a hacer los ajustes necesarios y a llegar al siguiente día con la intención de hacerlo mejor”, agregó con convicción.

Actualmente, Aranda es una pieza clave en el esquema de Kevin Cash, desempeñándose con solvencia en la primera base. Su transición defensiva desde la segunda base ha rendido frutos: lidera a los jugadores de su posición en la Liga Americana con un sobresaliente promedio de bateo de .326.

El mexicano no olvida los años difíciles, marcados por las constantes asignaciones a Triple-A con los Durham Bulls. “No voy a mentir, en algún momento sí me llegó a pesar”,. “Son momentos que uno no controla. Uno trabaja para estar ahí, pero a veces no te dan la oportunidad. Con el tiempo aprendí que debo enfocarme en lo que puedo controlar: mi trabajo. Lo demás, no está en mis manos”.

NADA HA SIDO FÁCIL

Jonathan Aranda firmó con los Rays en 2015 como agente libre internacional, iniciando su carrera profesional en la Liga de Novatos. A lo largo de los años, escaló cada nivel del sistema de ligas menores, mostrando un progreso constante en su ofensiva y una capacidad notable para adaptarse a nuevas posiciones defensivas.

En 2021, tuvo una campaña destacada en Doble-A y Triple-A, lo que le valió ser nombrado Jugador del Año de ligas menores dentro de la organización de Tampa Bay. Esa actuación allanó su camino hacia el debut en Grandes Ligas, que llegó finalmente el 24 de junio de 2022.

A pesar de un camino lleno de altibajos, Aranda nunca dejó de trabajar. Su perfil como bateador zurdo con buen contacto y disciplina en el plato lo mantuvo en el radar de los Rays, incluso cuando las oportunidades en el equipo grande eran limitadas. Hoy, esa paciencia está rindiendo frutos.

Con apenas 27 años, Aranda se perfila como uno de los jugadores mexicanos con mayor proyección en MLB. Su crecimiento es reflejo de una carrera construida con esfuerzo silencioso, confianza en su proceso y, sobre todo, una resiliencia que lo ha llevado a superar cada obstáculo.