Jorge Sánchez no llega a la Liga MX: Porto frena fichaje con Cruz Azul

El lateral mexicano, Jorge Sánchez, no regresará al futbol mexicano, después de que el acuerdo entre el Cruz Azul con el Porto se cayera por completo, por lo que el seleccionado nacional seguirá con los Dragos, al menos un semestre más.

La semana pasada se había confirmado el regreso de Sánchez a México por más de 120 millones de pesos, incluso la FIFA, dio el aval para que Sánchez pudiera ser contratado por Cruz Azul y no existía ningún motivo para que el lateral no llegara a la Máquina, sin embargo, de un día para otro, Porto dio un no, a la salida del jugador azteca.

Los argumentos de la directiva de los dragones, fueron que necesitan jugadores, ya que, tienen varias competiciones por jugar, como Primeira Liga, Copa de Portugal y Champions League.

