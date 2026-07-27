José Luis “Cheliz” Flores busca impulsar el tiro práctico y romper estigmas en Coahuila

Para José Luis “Cheliz” Flores, el tiro práctico es mucho más que una disciplina relacionada con las armas. Es un deporte de precisión, estrategia, concentración y preparación física que, considera, aún enfrenta estigmas que dificultan su crecimiento y reconocimiento en Coahuila y en otras partes del país. El atleta coahuilense se ha consolidado como uno de los exponentes más destacados de México en esta modalidad. Su trayectoria lo ha llevado a representar al país en competencias internacionales y a formar parte del selectivo nacional que participó en el Campeonato Mundial XX de Tiro Práctico de la International Practical Shooting Confederation (IPSC), celebrado en Sudáfrica.

“Cheliz” explica que una de las principales barreras para el desarrollo de este deporte es la percepción que existe alrededor de las armas de fuego, cuando en realidad se trata de una disciplina reglamentada, federada y con estrictos protocolos de seguridad. “Hay mucha gente que no conoce realmente de qué trata el tiro práctico. Piensan que solamente es disparar, pero detrás hay preparación física, control mental, técnica y disciplina. Es un deporte como cualquier otro de alto rendimiento”, ha compartido en diversas ocasiones dentro de la comunidad de tiradores.

UNA DISCIPLINA DE VELOCIDAD Y PRECISIÓN A diferencia de otras modalidades de tiro, el tiro práctico combina velocidad, precisión y toma de decisiones. Los competidores recorren escenarios diseñados especialmente para cada torneo, enfrentando diferentes retos en un tiempo determinado. Las competencias se desarrollan en canchas o estaciones con recorridos específicos. En cada una, los participantes deben resolver ejercicios que ponen a prueba su capacidad para desplazarse, identificar blancos y ejecutar disparos precisos bajo presión. Hace apenas dos semanas, Saltillo fue sede de la Copa Noreste IPSC, uno de los eventos más importantes de la región. Durante dos jornadas de competencia se instalaron 16 canchas que reunieron a exponentes de distintos estados del país.

Flores tuvo una actuación destacada al proclamarse campeón de la división Production Optics, conocida también como Optics, categoría en la que compite habitualmente y que utiliza pistolas equipadas con miras ópticas. Su desempeño le valió además la denominada Medalla Presidente, reconocimiento reservado para los ganadores de división dentro del certamen. En ese camino de crecimiento deportivo, Flores destaca el respaldo que ha recibido por parte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), organismo que ha acompañado y apoyado su desarrollo competitivo en eventos nacionales e internacionales. El tirador considera que este respaldo ha sido importante para que atletas de disciplinas menos visibles puedan mantenerse activos en el alto rendimiento y representar al estado y al país en escenarios de primer nivel.