Dale y dale

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por James
CARTONES / 26 julio 2026
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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido el 16 de julio pasado y vinculado a proceso por su presunta participación en la red de huachicol fiscal más grande detectada en México, operada supuestamente a través de su empresa Ingemar.

Mientras Ruffo Appel se encuentra bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, integrantes de la oposición han señalado el contraste del ejercicio de la justicia con respecto a Andrés “Andy” López Beltrán, quien fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en septiembre de 2025 por el diputado panista Federico Döring por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ernesto-ruffo-excesos-del-poder-del-regimen-en-mexico-LH22438300
https://vanguardia.com.mx/noticias/purga-en-la-4t-sheinbaum-va-contra-el-circulo-de-los-hijos-de-amlo-roberto-rock-IK22283957
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