Real Madrid sacude el mercado: habría cerrado a Diomande y acelera por Rodri

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    Real Madrid sacude el mercado: habría cerrado a Diomande y acelera por Rodri
    Yan Diomande estaría a una firma de llegar al conjunto merengue, que también busca incorporar a Rodri Hernández. FOTOS: X

El marfileño firmaría hasta 2031 tras superar los exámenes médicos, mientras la directiva negocia con el Manchester City por el español

El Real Madrid estaría listo para sacudir el mercado de fichajes 2026 con dos operaciones muy ambiciosas.

El club blanco ya habría cerrado la llegada de Yan Diomande, extremo de Costa de Marfil que brilló con el RB Leipzig, y ahora concentraría sus esfuerzos en contratar a Rodri Hernández, campeón del mundo con España y figura del Manchester City.

Según los reportes, el Madrid alcanzó un acuerdo con el Leipzig por más de 100 millones de euros.

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Diomande viajaría esta semana a la capital española para someterse a los exámenes médicos y, si no surge ningún contratiempo, firmar un contrato hasta junio de 2031. Solo faltaría el anuncio oficial.

El atacante marfileño, de apenas 19 años, se convirtió en una de las revelaciones de la Bundesliga y reforzó su cotización durante el Mundial 2026. Su velocidad, potencia y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno convencieron a la directiva merengue, que se adelantó al París Saint-Germain.

La incorporación de Yan Diomande daría al Real Madrid más competencia en una ofensiva con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Su fichaje no estaría condicionado a una posible salida del brasileño.

Tras encaminar esa operación, el siguiente gran objetivo sería Rodri. El mediocampista español tiene contrato con el Manchester City hasta 2027, pero estaría abierto a regresar a España por motivos personales y deportivos.

La distancia económica, sin embargo, todavía frena el acuerdo: el conjunto inglés pediría alrededor de 80 millones de euros, mientras el Madrid buscaría cerrar el traspaso por una cifra cercana a los 60 millones.

Rodri aportaría jerarquía, control y liderazgo al centro del campo. Además de proclamarse campeón del mundo con España, fue reconocido como el mejor jugador del torneo, credenciales que lo perfilan como nuevo referente del mediocampo madridista.

Por ahora, ninguno de los dos fichajes ha sido anunciado por el Real Madrid. Diomande estaría a una revisión médica y una firma de convertirse en jugador blanco; la negociación por Rodri aún exige que ambos clubes acerquen posturas.

Si Florentino Pérez concreta la doble operación, el equipo merengue habrá firmado dos de los movimientos más sonados del verano europeo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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