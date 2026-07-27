Muere alcalde de Huamuxtitlán tras presunto disparo accidental; Fiscalía de Guerrero investiga

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    Muere alcalde de Huamuxtitlán tras presunto disparo accidental; Fiscalía de Guerrero investiga
    La Fiscalía de Guerrero inició una investigación tras la muerte del alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, ocurrida al interior de su domicilio. Redes sociales

Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán, murió tras recibir un disparo. La Fiscalía de Guerrero abrió una investigación para esclarecer el caso

El presidente municipal de Huamuxtitlán, Guerrero, Daniel Méndez Flores, falleció la noche de este domingo tras recibir un disparo de arma de fuego al interior de su domicilio, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, el alcalde, militante de Movimiento Ciudadano, presuntamente manipulaba un arma de fuego cuando ésta se accionó de manera accidental, provocándole una lesión que le causó la muerte. El edil fue trasladado al Hospital de Huamuxtitlán, donde ingresó sin signos vitales.

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FISCALÍA DE GUERRERO INICIA INVESTIGACIÓN

Tras el fallecimiento del presidente municipal, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la dependencia señaló:

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación con motivo del fallecimiento de Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán.”

Asimismo, indicó que personal de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

“Personal de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales se trasladan al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos.”

La institución agregó que continuará desarrollando los actos de investigación conforme a la ley.

PRIMERAS VERSIONES APUNTAN A UN DISPARO ACCIDENTAL

De acuerdo con las primeras versiones difundidas por autoridades y reportes periodísticos, Daniel Méndez Flores se encontraba manipulando un arma de fuego dentro de su domicilio cuando ésta presuntamente se accionó de manera accidental.

La lesión provocada por el disparo ocasionó su fallecimiento. Posteriormente fue trasladado al Hospital de Huamuxtitlán, donde el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente las conclusiones de las investigaciones ni ha determinado de manera definitiva las causas del fallecimiento.

AYUNTAMIENTOS EXPRESAN CONDOLENCIAS

Hasta el cierre de esta información, el Ayuntamiento de Huamuxtitlán no había emitido un posicionamiento oficial sobre el fallecimiento del alcalde.

En contraste, el Gobierno Municipal de Alcozauca de Guerrero publicó un mensaje de condolencias en el que expresó su solidaridad con la familia del presidente municipal y con los habitantes de Huamuxtitlán.

En el comunicado difundido por ese ayuntamiento se señaló:

“Con profundo pesar, el H. Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero lamenta el fallecimiento del Presidente Municipal de Huamuxtitlán, Gro., C. Daniel Méndez Flores. Nos solidarizamos con su familia y con todo el municipio hermano de Huamuxtitlán en estos momentos de dolor.”

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DANIEL MÉNDEZ FLORES ASUMIÓ LA ALCALDÍA EN 2024

Daniel Méndez Flores, conocido como “Fantoche”, llegó a la presidencia municipal de Huamuxtitlán en 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

Durante su campaña y al asumir el cargo planteó como objetivos fortalecer la seguridad pública y promover la reactivación económica del municipio, ubicado en la región de La Montaña de Guerrero.

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VIOLENCIA MARCÓ EL CONTEXTO DE SU ADMINISTRACIÓN

El entorno de seguridad en el municipio estuvo marcado por diversos hechos violentos desde antes de que iniciara su administración.

El 2 de junio de 2024, horas antes de la jornada electoral, hombres armados atacaron a balazos la vivienda del entonces candidato en la comunidad de Santa Cruz. De acuerdo con el vocero de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Sergio Montes Carrillo, ni Méndez Flores ni sus familiares se encontraban en el inmueble durante la agresión.

Meses después, el 24 de octubre de 2024, el exalcalde de Huamuxtitlán, Aurelio Méndez Rosales, fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados. Durante ese ataque, su chofer perdió la vida al intentar resistirse.

Tras ese hecho, Daniel Méndez Flores emitió un comunicado en el que condenó la violencia y solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en la región, incluyendo elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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