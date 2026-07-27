La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quién es el primer nominado?

La creadora de contenido Arantza Ruiz fue la primera participante en contestar la llamada. Del otro lado de la línea se encontraba Wendy Guevara , campeona de la primera edición del reality, quien le dio una instrucción directa: elegir a un compañero para enviarlo de inmediato a nominación.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México comenzó con un giro inesperado. La tradicional dinámica del teléfono rojo volvió a convertirse en protagonista y, apenas durante la gala de estreno, definió al primer habitante que quedó en la zona de riesgo.

”Envía a uno de tus compañeros a la zona de riesgo”, fue la instrucción que recibió Arantza Ruiz durante la llamada realizada por Wendy Guevara.

Sin dudar demasiado, Ruiz señaló a Aldo Rendón , quien desde ese momento pasó a depender exclusivamente del respaldo del público para mantenerse en competencia. El vencedor de esta edición obtendrá un premio de 4 millones de pesos , por lo que cada decisión adquiere un peso estratégico desde el inicio.

UNA RIVALIDAD QUE YA HABÍA COMENZADO ANTES DE LA NOMINACIÓN

La elección de Aldo Rendón no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. Horas antes del inicio formal de la convivencia, él y Arantza Ruiz protagonizaron uno de los primeros momentos virales al discrepar durante una dinámica relacionada con la selección de un emoji representativo.

Ese intercambio fue interpretado por muchos como el primer roce entre ambos participantes. Por ello, la nominación fue vista como el primer movimiento con tintes estratégicos dentro de la casa, más allá de una decisión tomada al azar.

Ahora, la permanencia del reconocido stylist dependerá del voto de la audiencia, mientras el resto de los habitantes comienza a construir alianzas, rivalidades y estrategias que definirán el desarrollo de las próximas diez semanas.

CINCO LLAMADAS Y CINCO CONSECUENCIAS EN LA GALA DE ESTRENO

El teléfono rojo no solo dejó un nominado. La producción preparó cinco llamadas con efectos distintos para modificar el desarrollo de la primera semana dentro de la casa.

Entre las decisiones más relevantes destacaron:

· Aldo Rendón quedó nominado de manera directa.

· Brianda Deyanara y Masad Altamimi obtuvieron una cena especial.

· Yahir perdió temporalmente su maleta hasta el miércoles.

· Gema Garoa avanzó como primera finalista de la Prueba del Líder.

· Cynthia Klitbo recibió inmunidad durante la primera semana.

La producción adelantó que esta dinámica aparecerá en distintos momentos del reality y que cada llamada traerá consecuencias diferentes, desde ventajas competitivas hasta decisiones que podrían modificar el rumbo del juego de manera inmediata.

QUIÉN ES ALDO RENDÓN, EL ESTILISTA QUE COMENZÓ EN LA CUERDA FLOJA

Originario de Culiacán, Sinaloa, Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979 y acumula más de 25 años de trayectoria como fashion stylist y consultor de imagen. Su estilo directo y sus críticas sin filtros le han valido el apodo de ”gurú de la moda”.

Su carrera comenzó trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani, experiencia que le permitió abrirse paso hasta convertirse en uno de los asesores de imagen más solicitados del espectáculo mexicano. Ha colaborado con figuras como Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Lucero, Galilea Montijo, Verónica Castro, Kate del Castillo, Karol G, además de celebridades internacionales como Paris Hilton.

También ha trabajado con importantes firmas como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu, mientras que en redes sociales reúne cerca de 785 mil seguidores en Instagram, donde comparte análisis de moda, tendencias y opiniones sobre celebridades.

En el plano personal, Rendón ha contado que nació con una discapacidad auditiva que afecta su oído izquierdo y que vive con queratocono, una enfermedad ocular que altera la visión. Además, ha hablado públicamente sobre los episodios de depresión e inseguridad que enfrentó antes de consolidar su carrera.

UNA CASA RENOVADA PARA DIEZ SEMANAS DE COMPETENCIA

La edición 2026 llega con una de las modificaciones más importantes desde el nacimiento del programa. Por primera vez, la casa cuenta con tres habitaciones llamadas Tulúm, Ibiza y Malibú, sustituyendo el formato tradicional de dos dormitorios.

En total participan 18 habitantes, entre ellos Yahir, Yanet García, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Karina Torres, Luis Chaparro, Flor Vigna, Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Aldo Rendón y Fede Vigevani, quienes convivirán durante aproximadamente diez semanas hasta conocer al ganador a principios de octubre.

La combinación de nuevas dinámicas, ventajas estratégicas y decisiones inmediatas anticipa una temporada donde cada movimiento puede modificar el destino de los participantes desde los primeros días.