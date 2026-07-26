¿Vas por tu tarjeta de la Beca Rita Cetina? Los 3 consejos clave que debes conocer antes de recogerla

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    ¿Vas por tu tarjeta de la Beca Rita Cetina? Los 3 consejos clave que debes conocer antes de recogerla
    La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina continúa hasta el 31 de julio de 2026. FOTO: ESPECIAL

Antes de recogerla, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar compartió tres recomendaciones para aprovechar mejor el apoyo económico.

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina 2026 que recientemente se incorporaron al programa para estudiantes de primaria ya pueden recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, instrumento mediante el cual se depositará el apoyo económico para útiles y uniformes escolares.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-estos-son-los-modulos-donde-entregan-la-tarjeta-en-julio-y-como-consultar-tu-sede-NB22326946

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), difundió una serie de recomendaciones para que madres, padres y tutores administren de manera responsable el recurso una vez que reciban la tarjeta.

La distribución de los plásticos comenzó el 18 de mayo y continuará hasta el 31 de julio de 2026, por lo que las autoridades invitan a las familias a mantenerse atentas a las convocatorias de entrega.

Los tres consejos antes de recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Antes de comenzar a utilizar el apoyo económico, las autoridades sugieren considerar estas tres recomendaciones:

1. Ahorrar el apoyo si aún no es necesario utilizarlo

El dinero depositado permanece seguro en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es obligatorio retirarlo de inmediato. Las familias pueden conservar el recurso y disponer de él cuando realmente lo necesiten.

2. Destinar el dinero a uniformes y útiles escolares

La finalidad principal de la beca es apoyar los gastos relacionados con la educación básica. Por ello, se recomienda utilizar el recurso para adquirir uniformes, mochilas, zapatos, cuadernos y otros materiales escolares, incluso durante las Ferias de Regreso a Clases organizadas por la Profeco.

3. Guardar el recurso para el siguiente ciclo escolar

Otra de las recomendaciones es reservar el apoyo económico para cubrir los gastos del próximo ciclo escolar. De esta manera, las familias podrán contar con un respaldo financiero al momento de realizar las compras escolares.

$!Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina 2026 que recientemente se incorporaron al programa ya pueden recibir su tarjeta del Banco del Bienestar.
Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina 2026 que recientemente se incorporaron al programa ya pueden recibir su tarjeta del Banco del Bienestar. FOTO: ESPECIAL

¿Cuándo depositarán el primer pago?

Las autoridades educativas informaron que los estudiantes de primaria inscritos durante la convocatoria más reciente recibirán su primer depósito en agosto de 2026, antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Cada beneficiario recibirá 2 mil 500 pesos, recurso que será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y entregado sin intermediarios.

https://vanguardia.com.mx/informacion/no-fuiste-por-tu-tarjeta-de-la-beca-rita-cetina-esto-pasara-con-tu-apoyo-de-2500-anuales-EF22146460

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Una vez que recibas tu tarjeta, podrás verificar si el pago ya fue realizado mediante distintas opciones:

1. Consultar el saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

2. Revisar la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

3. Ingresar al Buscador de Estatus con la CURP.

4. Llamar al 800 900 2000 con los 16 dígitos de la tarjeta.

5. Comunicarse al 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Rita Cetina forma parte de la estrategia del Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica y contribuir a que las familias cuenten con recursos para adquirir los materiales necesarios antes del inicio del ciclo escolar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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