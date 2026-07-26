¿Vas por tu tarjeta de la Beca Rita Cetina? Los 3 consejos clave que debes conocer antes de recogerla

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina 2026 que recientemente se incorporaron al programa para estudiantes de primaria ya pueden recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, instrumento mediante el cual se depositará el apoyo económico para útiles y uniformes escolares.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), difundió una serie de recomendaciones para que madres, padres y tutores administren de manera responsable el recurso una vez que reciban la tarjeta.

La distribución de los plásticos comenzó el 18 de mayo y continuará hasta el 31 de julio de 2026, por lo que las autoridades invitan a las familias a mantenerse atentas a las convocatorias de entrega.

Los tres consejos antes de recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina

Antes de comenzar a utilizar el apoyo económico, las autoridades sugieren considerar estas tres recomendaciones:

1. Ahorrar el apoyo si aún no es necesario utilizarlo

El dinero depositado permanece seguro en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es obligatorio retirarlo de inmediato. Las familias pueden conservar el recurso y disponer de él cuando realmente lo necesiten.

2. Destinar el dinero a uniformes y útiles escolares

La finalidad principal de la beca es apoyar los gastos relacionados con la educación básica. Por ello, se recomienda utilizar el recurso para adquirir uniformes, mochilas, zapatos, cuadernos y otros materiales escolares, incluso durante las Ferias de Regreso a Clases organizadas por la Profeco.

3. Guardar el recurso para el siguiente ciclo escolar

Otra de las recomendaciones es reservar el apoyo económico para cubrir los gastos del próximo ciclo escolar. De esta manera, las familias podrán contar con un respaldo financiero al momento de realizar las compras escolares.