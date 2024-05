Jugador argentino debuta a los 14 años y rompe el récord del Kun Agüero

El pasado jueves, 16 de mayo, se jugó el partido de la Copa Argentina entre Deportiva Riestra y el Newell´s Old Boys , pero lo más relevante de este partido, no fue el resultado, sino, que hubo un sucedo histórico, ya que el joven, Mateo Apolonia rompió el récord que tenía el delantero Sergio Agüero .

En el poco tiempo que estuvo en el terreno de juego, el futbolista jugó de centrocampista por el lado izquierdo y aunque no llegó a topar la pelota, se mostró muy intenso en el partido.

¿CÓMO RECIBIÓ EL LLAMADO MATEO?

Actualmente, Apolonia juega en las categorías inferiores del Riestra, equipo que milita en la novena división, la menor categoría del país sudamericano, donde es el capitán.

En un video publicado en las redes sociales del equipo Malevo, Mateo, reveló como se sentía cuando fue llamado por el equipo para jugar con la primera división.

”Estaba en el living (sala) de mi casa y mi mamá me llamó. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: Fuiste citado para la Primera División”, contó el joven en el video.