América Femenil disputó en Estados Unidos hace unos días la The Women’s Cup , un torneo donde quedó en el tercer puesto al vencer al AC Milan con tres anotaciones de Alison González .

El mensaje de Enciso continuó y recalcó que siempre tendrá la disposición de atender a los aficionados , pero el respeto debe ser fundamental para que no vuelva a suceder algo parecido para ninguna jugadora.

”Todo lo que pido es que, por favor, sean todos respetuosos y que esto nunca vuelva a sucederme a mí, ni a ninguna otra jugadora. Amo dar todo de mí, dentro y fuera de la cancha, y no me gustaría tener que dejar de interactuar con todos por no sentirme segura y que se aprovechen”, finalizó.