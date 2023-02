“Ya no me voy a quedar callada” , sostuvo.

“Decidí terminar mi noviazgo con este muchacho y empezó ahí el temor y el miedo, me acosa, me sigue, manda a sus amigos a seguirme a todos lados, a donde voy, es un celoso, posesivo, intenso y por eso se vuelve violento, ya no me voy a quedar callada”.