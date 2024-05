Jugadores y ligas amenazan a FIFA: o cambian fechas del Mundial de Clubes, ¡o demandan!

“Las ligas y jugadores no pueden sencillamente ‘adaptarse’ a las decisiones de la FIFA, que responden a la estrategia comercial de la FIFA” , remarcaron. “Hemos alcanzado el punto en el que se deben tomar medidas sobre esta decisión en cuanto a procedimiento y sustancia” .

La misiva advierte de acciones legales contra la FIFA en caso que el ente rector no cumpla.

En una carta obtenida por The Associated Press , las dos organizaciones acusaron a la FIFA de llevar a los jugadores “más allá de sus límites, con un significativo riesgo de lesionarse” , al expandir sus competiciones.

La alarma de FIFPRO por la carga de partidos se ha acentuado.

Por ejemplo, Bruno Fernandes, volante del Manchester United y Portugal, disputó 70 partidos durante la pasada temporada, con su club y selección. Rodri, centrocampista del Manchester City y España, compitió en 10 torneos distintos.

The Associated Press contactó a la FIFA en procura de reacciones, pero no se recibió respuesta inmediata.

Con información de AP