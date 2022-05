Kaepernick entrenará con Los Raiders durante la semana

La NFL había dicho que animaba a los equipos a darle una oportunidad a Kaepernick. Pero Kaepernick no solo no ha firmado contrato con ningún equipo , tampoco ha recibido un solo entrenamiento hasta el que ahora está previsto para esta semana .

Kaepernick, de 34 años, lanzó recientemente a receptores no seleccionados en el draft para los cazatalentos de la NFL en el medio tiempo del juego de primavera de Michigan, por invitación de Jim Harbaugh, su ex entrenador con los 49ers.

En una entrevista con el podcast “I Am Athlete”, Kaepernick señaló que sus dos exentrenadores de los Niners, Harbaugh y Chip Kelly, dijeron que “mejoró el vestuario”, contrastando la narrativa de que sería una distracción para cualquier equipo que lo firme.

“Esa temporada 2016, mi último año, mis compañeros de equipo me votaron como el jugador más valiente e inspirador”, dijo. “Entonces, cuando hablas con las personas que están en el edificio, nunca se ha dicho que he sido una distracción. Nunca se ha dicho que he sido un problema para las personas con las que he jugado”.

Kaepernick también dijo en la entrevista que la NFL de hoy debería estar más “alineada” con sus puntos de vista sociales, dada la postura de la liga sobre otros asuntos relacionados con las relaciones raciales en los EE.UU.

“Deben tener la leyenda ‘Fin al Racismo’ en la parte posterior de la zona de anotación. Deben tener ‘Black Lives Matter’ en tu casco. Todo lo que he dicho debe estar alineado con lo que estás diciendo públicamente”, dijo. “Es un negocio de US$16 mil millones. Cuando me arrodillé por primera vez, mi camiseta pasó a ser la número 1. Cuando hice el trato con Nike, su valor aumentó en seis mil millones de dólares. Seis mil millones. Con una B.

“... Entonces, si estás hablando del lado comercial, muestra que es beneficioso. Si estás hablando del lado del juego, entra, déjame competir. Puedes evaluarme desde allí. Se supone que la NFL es una una meritocracia. Entra, déjame competir. Si no soy lo suficientemente bueno, deshazte de mí. Pero déjame entrar y mostrarte”.

Kaepernick dijo que finalmente quiere ganar un campeonato después de estar tan cerca con los 49ers en el Super Bowl XLVII, donde San Francisco se quedó corto en una jugada en la derrota 34-31 ante los Ravens.