Liga MX anuncia jugadores para Juego de Estrellas ante la MLS

MÉXICO.- La Liga MX anunció a los jugadores que representarán al futbol mexicano en el Juego de las Estrellas ante figuras de la MLS. El partido está programado para disputarse el próximo 10 de agosto en el Allianz Field de Minneápolis, Minnesota.

A través de su sitio oficial y redes sociales, el organismo que el balompié azteca a nivel de club compartió con los aficionados los futbolistas que buscarán vencer a los principales referentes del futbol de Estados Unidos.

La plantilla está conformada por 26 jugadores de los cuales 13 fueron elegidos por Diego Cocca, quien dirigirá a las estrellas de la Liga MX tras ser coronado con el Balón de Oro como el mejor entrenador de la temporada al proclamarse bicampeón con los Rojinegros del Atlas. El resto de los jugadores que integran la escuadra se ganaron su lugar tras ser nominados al Balón de Oro.

Desafortunadamente, elementos como William Tesillo y André-Pierre Gignac no estarán disponibles para el Juego de las Estrellas. Ambos futbolistas extranjeros estaban incluidos en la primera lista de convocados pero Tesillo sufrió una lesión que no lo dejará jugar y el francés pidió no ser considerado por un tema personal.

La Liga MX buscará derrotar por primera vez a las figuras de la MLS y el capitán del equipo azteca será el colombiano Camilo Vargas.