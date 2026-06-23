Colombia vence al Congo con gol de Daniel Muñoz y avanza en el Mundial 2026

Colombia sufrió, pero dio otro golpe de autoridad en el Mundial 2026. La Tricolor venció 1-0 a República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara y confirmó su boleto a la ronda de 32, en una noche cerrada que exigió paciencia, oficio y pegada para destrabar a uno de los rivales más incómodos del Grupo K.

El equipo cafetero llegaba como líder tras superar 3-1 a Uzbekistán, pero enfrente tenía a un Congo que ya había avisado con su empate ante Portugal.