Colombia vence al Congo con gol de Daniel Muñoz y avanza en el Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Colombia venció 1-0 a República Democrática del Congo con gol de Daniel Muñoz y aseguró su boleto a la ronda de 32 del Mundial 2026
Colombia sufrió, pero dio otro golpe de autoridad en el Mundial 2026. La Tricolor venció 1-0 a República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara y confirmó su boleto a la ronda de 32, en una noche cerrada que exigió paciencia, oficio y pegada para destrabar a uno de los rivales más incómodos del Grupo K.
El equipo cafetero llegaba como líder tras superar 3-1 a Uzbekistán, pero enfrente tenía a un Congo que ya había avisado con su empate ante Portugal.
Por eso el partido se jugó más desde la tensión que desde el brillo. Colombia tomó la iniciativa, cargó el juego por los costados y encontró en Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez sus vías para romper el bloque africano, aunque Lionel Mpasi sostuvo a los Leopardos con varias intervenciones.
La recompensa llegó al minuto 76. Juan Fernando Quintero filtró entre líneas, Jhon Córdoba dejó pasar la pelota y Daniel Muñoz apareció para definir de primera al poste cercano. Fue el 1-0 que liberó a Colombia y terminó por inclinar un duelo de mucha resistencia.
Con el triunfo, los cafeteros llegaron a seis puntos, avanzaron a la siguiente fase y dejaron encaminada una definición de alto voltaje ante Portugal por la cima del Grupo K.