Colombia vence al Congo con gol de Daniel Muñoz y avanza en el Mundial 2026

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    Colombia vence al Congo con gol de Daniel Muñoz y avanza en el Mundial 2026
    Daniel Muñoz marcó el gol del triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo y selló el pase cafetero en el Mundial 2026. FOTO: AP

Colombia venció 1-0 a República Democrática del Congo con gol de Daniel Muñoz y aseguró su boleto a la ronda de 32 del Mundial 2026

Colombia sufrió, pero dio otro golpe de autoridad en el Mundial 2026. La Tricolor venció 1-0 a República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara y confirmó su boleto a la ronda de 32, en una noche cerrada que exigió paciencia, oficio y pegada para destrabar a uno de los rivales más incómodos del Grupo K.

El equipo cafetero llegaba como líder tras superar 3-1 a Uzbekistán, pero enfrente tenía a un Congo que ya había avisado con su empate ante Portugal.

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Por eso el partido se jugó más desde la tensión que desde el brillo. Colombia tomó la iniciativa, cargó el juego por los costados y encontró en Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez sus vías para romper el bloque africano, aunque Lionel Mpasi sostuvo a los Leopardos con varias intervenciones.

La recompensa llegó al minuto 76. Juan Fernando Quintero filtró entre líneas, Jhon Córdoba dejó pasar la pelota y Daniel Muñoz apareció para definir de primera al poste cercano. Fue el 1-0 que liberó a Colombia y terminó por inclinar un duelo de mucha resistencia.

Con el triunfo, los cafeteros llegaron a seis puntos, avanzaron a la siguiente fase y dejaron encaminada una definición de alto voltaje ante Portugal por la cima del Grupo K.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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