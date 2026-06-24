CFE aportará 79% de nueva capacidad eléctrica con energías renovables: Elena González

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar , explicó que el objetivo central es reforzar la soberanía energética del país y garantizar el suministro eléctrico para hogares, industrias y proyectos contemplados dentro del Plan México .

El sistema eléctrico nacional está por entrar en una fase de expansión importante. El Gobierno de México proyecta incorporar 32 mil 475 megawatts (MW) de nueva capacidad de generación hacia el año 2030, con una estrategia que busca equilibrar crecimiento económico, seguridad energética y transición hacia fuentes más limpias.

Del total proyectado, alrededor del 70 por ciento provendrá de fuentes renovables, lo que coloca a esta administración en una ruta de transición energética más acelerada respecto a años anteriores.

MAYOR PARTE DE LA NUEVA CAPACIDAD SERÁ LIMPIA

De acuerdo con la información presentada, la nueva infraestructura eléctrica estará dominada por proyectos de energía limpia. En total, 22 mil 376 MW corresponderán a fuentes renovables.

La tecnología con mayor crecimiento será la fotovoltaica, con 12 mil 304 MW, seguida por la energía eólica, que aportará 6 mil 860 MW. A estas se suman otras tecnologías como cogeneración eficiente, geotermia, hidroeléctricas, termosolar, bioenergía e incluso proyectos de hidrógeno.

Este avance responde a la necesidad de diversificar la matriz energética, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y fortaleciendo la estabilidad del sistema eléctrico a largo plazo.

CFE APORTARÁ EL 79% DE LA NUEVA CAPACIDAD

Uno de los puntos centrales del anuncio es el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que será responsable de la mayor parte del crecimiento eléctrico del país.

La secretaria de Energía detalló que la empresa estatal aportará el 79.2 por ciento de la nueva capacidad, combinando proyectos propios y esquemas de financiamiento mixto.

De ese total, el 36.6 por ciento corresponderá a inversiones directas de la CFE, mientras que el 42.6 por ciento será desarrollado mediante asociaciones donde la empresa mantiene la propiedad de los activos. El 20.8 por ciento restante quedará en manos de la iniciativa privada.

En este contexto, la funcionaria aclaró que los esquemas mixtos no implican privatización. “No se concesiona ni se cede la propiedad de las plantas; simplemente se utilizan mecanismos de financiamiento más eficientes”, afirmó.

CICLO COMBINADO COMO RESPALDO DEL SISTEMA

Además de las energías renovables, el plan contempla la incorporación de capacidad firme mediante plantas de ciclo combinado. Estas instalaciones serán clave para garantizar estabilidad en momentos en los que la generación solar o eólica no sea suficiente.

Se prevé la adición de 9 mil 979 MW a través de este tipo de centrales, lo que permitirá respaldar la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de baja producción renovable.

Este equilibrio entre tecnologías busca evitar riesgos en el suministro y asegurar que el crecimiento de la demanda energética no supere la capacidad de generación disponible.

INVERSIÓN MILLONARIA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El plan de expansión eléctrica contempla una inversión total de 739 mil millones de pesos durante el sexenio. Estos recursos estarán destinados a la construcción de nuevas plantas, modernización de infraestructura y desarrollo de tecnologías limpias.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, este esfuerzo financiero permitirá aumentar la producción nacional de electricidad de 354 millones de megawatts-hora (MWh) actuales a aproximadamente 410 millones de MWh hacia 2030.

Este crecimiento responde al aumento esperado en la demanda energética derivada del desarrollo industrial, la digitalización de servicios y la expansión urbana.

DISTRIBUCIÓN Y TECNOLOGÍAS DEL PLAN ENERGÉTICO

El programa de expansión contempla una mezcla diversificada de tecnologías para cubrir distintas necesidades del sistema eléctrico:

· Fotovoltaica: 12,304 MW

· Ciclo combinado: 9,979 MW

· Eólica: 6,860 MW

· Cogeneración eficiente: 1,697 MW

· Geotermia: 694 MW

· Hidroeléctrica: 536 MW

· Termosolar: 150 MW

· Combustión interna: 120 MW

· Bioenergía: 71 MW

· Hidrógeno: 65 MW

Esta combinación busca no solo aumentar la capacidad instalada, sino también mejorar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.