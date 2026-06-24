Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

Para este miércoles, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país, en interacción con un canal de baja presión en el oriente y sureste de México, inestabilidad atmosférica , el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, la onda tropical 9 que se desplazará al sur de las costas de Baja California Sur, la onda tropical 10 , que se desplazará al sur de las costas del territorio Mexicano y la aproximación de la nueva onda tropical 11 a la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre la mayor parte de la República Mexicana, excepto en la península de Baja California.

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se prevé que la onda tropical 9 se integre en la circulación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico . Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el norte del país, mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Durango (oeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (oeste), iniciando a partir de este día en Baja California (noreste), Nayarit (suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (sur).

El Jueves, una circulación ciclónica en altura que se desplazará desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior de la República Mexicana, canales de baja presión en el norte y sureste de México, divergencia en altura , el paso de la onda tropical 11 que recorrerá el sureste y sur del país, además de una línea seca en el norte del territorio mexicano, ocasionarán Tormenta Negra , chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio mexicano, excepto en la península de Baja California; así como rachas fuertes de viento en los estados fronterizos del norte de México.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, manteniéndose la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Chihuahua (norte y oeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit (suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (sur), finalizando a partir del sábado en Baja California.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 20 y máxima de 30 grados, con cielo despejado, el jueves tendremos una máxima de 30 y una mínima de 21 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 30 y mínima de 21.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y sureste) y Oaxaca (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este, centro y suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noreste y noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este) y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua y Oaxaca; y de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Campeche.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Oaxaca y Chiapas; y de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.