‘Ya supérame’... Sheinbaum arremete contra oposición y medios afines; pone a Grupo Firme en La Mañanera

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional , la mandataria cuestionó lo que calificó como una estrategia basada en desinformación y ataques políticos constantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a centrar la conversación política tras responder a publicaciones y señalamientos de medios de comunicación críticos de su administración, a los que señaló como parte de una narrativa de oposición

“No sé qué calificativo ponerle, pero la verdad es que habla de quiénes son y en qué nivel están para inventar estas cosas”, expresó frente a reporteros.

Sheinbaum afirmó que este tipo de señalamientos no son nuevos y forman parte de una dinámica que, dijo, ha acompañado a ciertos sectores mediáticos y políticos durante años.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN Y SEÑALAMIENTOS DIRECTOS

En su intervención, la presidenta fue más allá al referirse al nivel de los cuestionamientos hacia su gobierno y el movimiento político que encabeza.

“La podredumbre a la que llegó eso es increíble, de no creerse”, afirmó al insistir en que las críticas carecen de sustento.

También cuestionó la falta de propuestas por parte de sus opositores, al señalar que no representan una alternativa sólida de país.

“¿Qué proyecto de nación puede salir de ahí? Ninguno”, dijo.

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente debate público sobre el papel de los medios de comunicación y la confrontación política en el país.

UN MOMENTO INESPERADO EN LA MAÑANERA

Más allá del tono crítico, la conferencia matutina tomó un giro inesperado cuando la presidenta decidió cambiar el ambiente del encuentro con un gesto más relajado.

En ese momento, Sheinbaum pidió reproducir la canción “Ya Supérame”, interpretada por el grupo Grupo Firme, como una forma simbólica de respuesta hacia sus detractores.

“De verdad, ya supérenlo”, comentó la mandataria antes de que comenzara a sonar el tema dentro del salón de conferencias.

El gesto generó un ambiente distinto al habitual en La Mañanera del Pueblo, que suele enfocarse en temas de gobierno, economía y seguridad.

ENTRE LA CRÍTICA Y EL MENSAJE POLÍTICO

La presidenta contrastó lo que describió como una forma de hacer política basada en la “desinformación” con su visión de gobierno centrada en el “amor y la esperanza”.

Aunque evitó profundizar en nombres específicos de medios o comentaristas, sus declaraciones se enfocaron en lo que considera una narrativa persistente contra su administración.

El uso de la canción de Grupo Firme se convirtió en uno de los momentos más comentados de la conferencia, al tratarse de una referencia cultural poco habitual en el formato tradicional de La Mañanera.