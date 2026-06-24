‘Ya supérame’... Sheinbaum arremete contra oposición y medios afines; pone a Grupo Firme en La Mañanera

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México
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    ‘Ya supérame’... Sheinbaum arremete contra oposición y medios afines; pone a Grupo Firme en La Mañanera
    Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a señalamientos de medios y opositores, a quienes acusó de desinformación. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a medios críticos durante La Mañanera y pidió poner la canción “Ya Supérame” de Grupo Firme como mensaje hacia sus detractores

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a centrar la conversación política tras responder a publicaciones y señalamientos de medios de comunicación críticos de su administración, a los que señaló como parte de una narrativa de oposición

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria cuestionó lo que calificó como una estrategia basada en desinformación y ataques políticos constantes.

“No sé qué calificativo ponerle, pero la verdad es que habla de quiénes son y en qué nivel están para inventar estas cosas”, expresó frente a reporteros.

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Sheinbaum afirmó que este tipo de señalamientos no son nuevos y forman parte de una dinámica que, dijo, ha acompañado a ciertos sectores mediáticos y políticos durante años.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN Y SEÑALAMIENTOS DIRECTOS

En su intervención, la presidenta fue más allá al referirse al nivel de los cuestionamientos hacia su gobierno y el movimiento político que encabeza.

“La podredumbre a la que llegó eso es increíble, de no creerse”, afirmó al insistir en que las críticas carecen de sustento.

También cuestionó la falta de propuestas por parte de sus opositores, al señalar que no representan una alternativa sólida de país.

“¿Qué proyecto de nación puede salir de ahí? Ninguno”, dijo.

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente debate público sobre el papel de los medios de comunicación y la confrontación política en el país.

UN MOMENTO INESPERADO EN LA MAÑANERA

Más allá del tono crítico, la conferencia matutina tomó un giro inesperado cuando la presidenta decidió cambiar el ambiente del encuentro con un gesto más relajado.

En ese momento, Sheinbaum pidió reproducir la canción “Ya Supérame”, interpretada por el grupo Grupo Firme, como una forma simbólica de respuesta hacia sus detractores.

“De verdad, ya supérenlo”, comentó la mandataria antes de que comenzara a sonar el tema dentro del salón de conferencias.

El gesto generó un ambiente distinto al habitual en La Mañanera del Pueblo, que suele enfocarse en temas de gobierno, economía y seguridad.

ENTRE LA CRÍTICA Y EL MENSAJE POLÍTICO

La presidenta contrastó lo que describió como una forma de hacer política basada en la “desinformación” con su visión de gobierno centrada en el “amor y la esperanza”.

Aunque evitó profundizar en nombres específicos de medios o comentaristas, sus declaraciones se enfocaron en lo que considera una narrativa persistente contra su administración.

El uso de la canción de Grupo Firme se convirtió en uno de los momentos más comentados de la conferencia, al tratarse de una referencia cultural poco habitual en el formato tradicional de La Mañanera.

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DATOS CURIOSOS DEL MOMENTO

· La canción “Ya Supérame” de Grupo Firme se volvió viral en redes sociales por su tono directo.

· La conferencia matutina es uno de los espacios políticos más vistos en México.

· El gesto de la presidenta generó reacciones inmediatas en plataformas digitales.

· No es la primera vez que La Mañanera incluye momentos informales o culturales.

El episodio se suma a una serie de intervenciones donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha utilizado el espacio público de la conferencia para responder a críticas y reforzar su postura frente a la oposición.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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