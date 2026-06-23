Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio con motivo de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, como el partido de México contra Chequia en el Estadio CDMX, y la concentración masiva de personas en espacios públicos. A través de un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la medida para prohibir la venta de bebidas alcohólicas entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del 24 de junio y concluirá a las 07:00 horas del 25 de junio.

La prohibición aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico que abarca las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

RESTRICCIONES “Se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones de las 15:00 horas del día 24 de junio a las 7:00 horas del día 25 de junio del año en curso, en tiendas de conveniencia, de abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro ‘A’ del Centro Histórico de la Ciudad de México y las siguientes colonias: Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc; que expenda bebidas alcohólicas para llevar de cualquier graduación”, indica la Gaceta de la CDMX.

El acuerdo establece que la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos quedará suspendida durante el periodo señalado. No obstante, se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en copeo y acompañadas de alimentos dentro de restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios que cuenten con autorización para operar. Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la disposición podrán ser remitidos ante un Juzgado Cívico y hacerse acreedores a las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente en materia de establecimientos mercantiles, cultura cívica y verificación administrativa en la Ciudad de México.

¿POR QUÉ SE PROHÍBE LA VENTA DE ALCOHOL? La Secretaría de Gobierno argumentó que “la Ciudad de México es una de las sedes oficiales del Mundial, evento deportivo de relevancia internacional que atrae una significativa afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como la concentración masiva de personas en espacios públicos, zonas turísticas, centros de convivencia y establecimientos mercantiles ubicados en áreas estratégicas de la capital”. Con ese argumento, la administración capitalina señaló que la restricción busca preservar el orden y la seguridad pública durante los encuentros deportivos. Así como facilitar la movilidad peatonal y vehicular ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad, una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

¿DÓNDE SÍ VENDERÁN ALCOHOL? Además, el acuerdo precisa que solo en algunos establecimientos donde también vendan alimentos podrán vender cervezas o alguna otra bebida alcohólica, como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios. “Se exceptúa de la prohibición anterior: única y exclusivamente, el consumo de bebidas alcohólicas en copeo de alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal previstos en el artículo 19 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, siendo salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine, teatros, auditorios, durante el horario autorizado”, según se precisa el artículo segundo del Acuerdo. Así como el resto de los establecimientos y tiendas en las colonias de la CDMX sí se venderán bebidas alcohólicas.

DURANTE ÚLTIMO TRIUNFO DE MÉXICO, 400 MIL PERSONAS FUERON AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA Más de 400 mil personas acudieron al Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, para celebrar el triunfo de México en el partido contra Corea del Sur, festejo que continuó toda la noche del 18 de junio y madrugada del viernes, dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México. “Para festejar la victoria de México ante el conjunto coreano, que marcó el segundo triunfo de la selección nacional en la justa mundialista, más de 400 mil personas se dieron cita en El Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y calles aledañas”, detalló la administración capitalina. En un comunicado, el gobierno precisó que el partido del pasado jueves en el Estadio Guadalajara, convocó a más de 200 mil personas en el Zócalo y calles aledañas donde se colocaron pantallas gigantes; así como a 130 mil personas en los 18 festivales futboleros que se pusieron a lo largo y ancho de la capital. (Con información de El Universal)

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