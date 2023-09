Luis Rubiales deja la presidencia de la Federación Española de Futbol, tras el caso Jennifer Hermoso

Asimismo, el directivo y exjugador español también informó que no será más vicepresidente de la UEFA, sitio donde tendrán que buscar un reemplazo.

Luis Rubiales no será más presidente de la Real Federación Española de Futbol . El hasta hace unos días presidente decidió renunciar a su cargo tras lo ocurrido con la agresión sexual cometida por parte del timonel en agravio de la delantera del Pachuca, Jennifer Hermoso , durante la celebración por el título de la Copa del Mundo Femenina .

Cabe mencionar que Luis estaba suspendido 90 días, bajo decisión de la FIFA, luego de determinar que había besado de manera no consensuada a la campeona del mundo con España, misma que hace unos días se re-integró al campamento de las Tuzas en la Liga MX Femenil.

Rubiales agregó en la entrevista que ya no veía viable volver a la presidencia de la RFEF y que, tampoco notaba aceptable luchar por el cargo. Sin embargo, afirmó, su marcha podrá ser positiva para que España pueda realizar, de manera conjunta con Portugal y Marruecos, el Mundial de Futbol del 2030.

“Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca”, subraya Rubiales, quien expresa que sus hijas, familia y su gente querida “han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo.

“Ellos saben que no se trata de mí. Algunos amigos muy cercanos me han dicho: ‘Luis, ahora tienes que concentrarte en tu dignidad y seguir tu vida; si no, probablemente vas a dañar a las personas que amas y al deporte que amas”, explicó al periodista Morgan.