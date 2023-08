Luto en el deporte de Coahuila: fallece Marcelo Juárez, leyenda de los Saraperos de Saltillo

¿CÓMO LLEGÓ MARCELO JUÁREZ A JUGAR CON LOS SARAPEROS DE SALTILLO?

Apodado el “Willie Mays mexicano”, Juárez nació en Río Bravo, Coahuila, el 26 de octubre de 1942. Jugó en las sucursales de los Gigantes de San Francisco, antes de consolidar su carrera como jardinero derecho en México y llenar de alegría a los aficionados que se daban cita en el Estadio Francisco I. Madero para verlo jugar.

“En el 70 me castigaron los Diablos porque no me reporté a tiempo, y me fui a la Liga del Norte, a jugar con Sabinas en la Liga del Norte, hasta allá fueron don Gustavo Lara y Tomas Herrera, a invitarme a que viniera a jugar con Saraperos, pero don David Yutani, me pidió que no dejará a su equipo, y me quedé a terminar la temporada”, es lo que dijo en su momento Juárez en entrevista para medios locales, sobre su arribo a la Nave Verde.