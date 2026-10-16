Mayela ‘La Cobrita’ Pérez, boxeadora saltillense, busca título de peso gallo de la NBA Americas en Florida

La boxeadora saltillense Mayela “La Cobrita” Pérez se prepara para subir nuevamente al ring en Estados Unidos, donde tendrá una cita importante este domingo 18 de octubre de 2026. La mexicana enfrentará a la estadounidense Rosalinda Rodríguez en un combate por el título de peso gallo de NBA Americas, en una función que reunirá a exponentes del pugilismo en Florida. La pelea forma parte del evento Fists of Fury 13, programado para las 16:00 horas del este de Estados Unidos (2:00 PM hora de México) , en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, ubicado en Hollywood, Florida. Ambas pugilistas competirán en la división de las 118 libras, equivalentes a aproximadamente 53.5 kilogramos.

Para Pérez, este compromiso representa otra oportunidad de demostrar su experiencia fuera de México y buscar un nuevo logro en una carrera que supera las dos décadas. La saltillense ya ha combatido en territorio estadounidense, con presentaciones anteriores frente a rivales como Evelyn Romo, en Miami, y Reina Téllez, en Orlando.

UNA CARRERA QUE ABRIÓ CAMINO EN SALTILLO Nacida el 18 de abril de 1985 en Saltillo, Coahuila, Mayela Pérez Duarte es reconocida por ser la primera mujer de su ciudad en debutar como boxeadora profesional. Su trayectoria comenzó en mayo de 2003, en una época en la que las mujeres todavía enfrentaban importantes barreras para abrirse paso en el pugilismo. Uno de los momentos destacados de su carrera llegó en abril de 2014, cuando venció a Alejandra “La Finita” López para conquistar el título mundial interino plata de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Tres años después, en 2017, obtuvo el campeonato mundial de peso átomo de la Federación Mundial de Boxeo (WBF), tras derrotar a Maryam Salazar ante el público de Saltillo.

A lo largo de su recorrido profesional, “La Cobrita” también se ha medido con destacadas figuras del boxeo femenil, entre ellas Ana María Torres, Esmeralda Moreno, Lourdes Juárez y Kim Clavel. Su historial registra 55 combates, con 20 victorias, 31 derrotas y cuatro empates, de acuerdo con los datos proporcionados por BoxRec. ÓSCAR SOBERÓN NAKASIMA: EL PILAR DE “LA COBRITA” PÉREZ Una figura clave en el desarrollo de la pugilista es Óscar Soberón Nakasima, su entrenador y mánager desde los primeros pasos de su carrera. Su trabajo junto a Pérez ha contribuido a abrir espacios para las mujeres en el boxeo de Coahuila y a construir una trayectoria con presencia internacional. Además de acompañarla en sus peleas, Soberón ha impulsado la formación de nuevos talentos en Saltillo. En 2008 promovió la creación de la Escuela Municipal de Boxeo, que opera en el Gimnasio Municipal y ofrece entrenamiento gratuito a jóvenes de distintos sectores de la ciudad. El entrenador ha formado a más de 10 mil jóvenes mediante este proyecto. Su trabajo también se ha extendido a boxeadores de alto nivel, como Marco Antonio “El Veneno” Rubio y Francisco “Chihuas” Rodríguez, a quien acompañó en combates internacionales.

UN JURAMENTO DE HONOR: BOXEO 100% GRATUITO La característica más admirable de Óscar Soberón es que jamás le ha cobrado un solo centavo a sus alumnos. Esto se debe a una promesa de honor que le hizo a su padre. Por este impacto social, fue condecorado como “Héroe de la Ciudad” por la UNID. UN NUEVO RETO PARA EL BOXEO COAHUILENSE La pelea ante Rosalinda Rodríguez coloca nuevamente a Mayela Pérez en un escenario internacional, ahora con un campeonato de peso gallo en disputa. El resultado marcará el desenlace de este nuevo compromiso deportivo, en el que la mexicana buscará aprovechar su experiencia y sumar otro logro a su carrera. Más allá del cinturón, su participación representa una nueva aparición de una boxeadora que ha mantenido su actividad durante más de 20 años y que forma parte de la historia del deporte en Saltillo.

DATOS CURIOSOS DE “LA COBRITA” PÉREZ · Más de dos décadas en el ring: Mayela debutó profesionalmente en 2003 y continúa buscando oportunidades en escenarios internacionales. · Una campeona mundial: En 2017 conquistó el título de peso átomo de la WBF frente a su afición en Saltillo. · Una esquina gratuita: Óscar Soberón ha mantenido su compromiso de no cobrar a sus alumnos, una filosofía que trasladó a la Escuela Municipal de Boxeo de Saltillo. · Un combate de 118 libras: La categoría gallo en la que peleará Pérez tiene un límite de 118 libras, alrededor de 53.5 kilogramos.

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