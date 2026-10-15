‘Deslumbra’ Expo Coahuila en inauguración a influencers

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    ‘Deslumbra’ Expo Coahuila en inauguración a influencers

Personalidades de las redes sociales recorrieron el nuevo recinto y compartieron con sus seguidores un adelanto de las experiencias que ofrecerá durante cuatro días

La noche del miércoles se convirtió en el banderazo oficial de uno de los eventos más esperados, no solo por el público local, sino también por los amantes de la diversión y las distintas experiencias que ofrece el Festival Rodeo Saltillo.

Entre los invitados a la ceremonia de inauguración destacaron creadores de contenido y personalidades que fueron testigos tanto del nuevo recinto como de lo que el público en general podrá conocer durante la Expo Coahuila.

DESDE SU EXPERIENCIA

Un claro ejemplo fue Mónica Amarillas Jiménez, quien compartió con sus más de 130 mil seguidores la experiencia de recorrer los pasillos y cada rincón del recinto, que este viernes recibirá a Julión Álvarez. “La ciudad más vaquera de México”, escribió la influencer, quien publicó una serie de fotografías mientras conocía el lugar.

@anapaularrazbal Joyitas que encontramos en el Rodeo Saltillo #rodeo #saltillo #joyitas #cinto #vaquero ♬ sonido original - Ana Pau Larrazábal

Otra de las creadoras de contenido que se dio cita fue Pau de la Torre, quien, a través de sus historias de Instagram, mostró los detalles del recinto que más llamaron su atención, así como los momentos de diversión que vivió durante la ceremonia.

Germán Ruiz, conocido en redes sociales como ‘El Azote de Dios’, fue otro de los invitados que ofreció a sus más de 500 mil seguidores en Instagram un adelanto de lo que se vivió en el lugar, además de compartir su emoción por las experiencias que ofrecerá el festival durante cuatro días.

PARA SABER

El evento arrancó este jueves 15 de octubre con diversas actividades de competencia, exposición y convivencia, además de la música de La Casetera y Pesado. Mientras tanto, este viernes Julión Álvarez y Costumbre pondrán la fiesta en el escenario.

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Para el sábado se contará con la presencia de Sólido y Banda El Recodo, mientras que el gran cierre del domingo estará a cargo de los exponentes de country Heartland y Brett Young.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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