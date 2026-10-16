Trabajadores del IMSS volverán a las calles; anuncian marcha nacional para el 21 de octubre

Uno de los trabajadores que participa en las movilizaciones informó que aceptar la apertura de una nueva etapa de diálogo no significa que las protestas vayan a suspenderse. Por el contrario, los inconformes buscan mantener la presión mientras avanzan las conversaciones con las autoridades y la representación sindical.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) volverán a las calles el próximo miércoles 21 de octubre, con una nueva marcha nacional para insistir en sus demandas salariales y laborales. La convocatoria llega después de que la mayoría de los participantes rechazara la propuesta económica presentada durante las negociaciones contractuales.

Hasta ahora, los organizadores no han dado a conocer todos los detalles de la jornada, pero adelantaron que compartirán más información en los próximos días. La movilización será la segunda protesta nacional del personal del Seguro Social en medio de un desacuerdo que continúa abierto.

RECHAZAN AUMENTO SALARIAL DE 6.8%

El conflicto se mantiene después de la consulta realizada entre los trabajadores sobre la oferta presentada durante las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La propuesta contemplaba un incremento de 2.9% al salario tabular y otro de 3.9% en prestaciones, para sumar un aumento de 6.8%.

Sin embargo, la mayoría de quienes participaron en la votación se pronunció en contra de aceptar las condiciones ofrecidas. Entre las principales demandas destaca un incremento directo de 10% al salario, una cifra superior a la planteada inicialmente por las autoridades y la representación sindical.

Además del ajuste salarial, los inconformes solicitan mejoras en las condiciones generales de trabajo. Sus exigencias también apuntan a revisar los términos de la negociación y encontrar alternativas que respondan a las necesidades del personal. Por ahora, el rechazo a la oferta mantiene las diferencias entre los trabajadores y las partes involucradas.

SHEINBAUM PIDE REVISAR LA PROPUESTA

El jueves 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, revisará las posibilidades presupuestales para presentar una nueva oferta al personal inconforme.

La mandataria explicó que el análisis busca identificar alternativas para mejorar los salarios y las condiciones laborales. No obstante, señaló que cualquier ajuste deberá considerar la capacidad financiera del instituto y los recursos disponibles del Gobierno federal.

En ese contexto, Robledo anunció la instalación de una mesa de trabajo con el SNTSS para analizar opciones y construir una propuesta distinta a la que fue rechazada. También indicó que las autoridades respetarán la decisión expresada por los trabajadores mediante la consulta y buscarán atender sus planteamientos.

NUEVA MESA DE DIÁLOGO NO FRENA LA MOVILIZACIÓN

Aunque la revisión salarial abre una nueva etapa de negociación, los trabajadores mantienen su convocatoria para el 21 de octubre. La intención es sostener sus demandas mientras las autoridades y la representación sindical analizan posibles cambios al ofrecimiento inicial.

Uno de los participantes en las protestas también rechazó que la movilización tenga fines partidistas y defendió su carácter laboral. “Yo sí quiero rectificarles y en efecto, ahí sí coincido con mis compañeros: aquí no hay partidos”, afirmó al referirse a los señalamientos sobre la marcha.