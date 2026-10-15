‘Hormiga’ González acaricia el gol y Olympiakos vence al Marsella en Europa League

El mexicano Armando “Hormiga” González volvió a pisar un escenario importante del futbol europeo, aunque se quedó a un paso de celebrar su segundo gol en la Europa League. El delantero ingresó en el complemento y participó en el triunfo del Olympiakos por 1-0 sobre el Olympique de Marsella, este jueves 15 de octubre, en el Stade Vélodrome, por la segunda jornada de la fase de liga. El atacante surgido de Chivas comenzó en el banquillo y fue enviado al campo por Imanol Alguacil al minuto 67, en sustitución de Roman Yaremchuk.

Su misión fue darle profundidad al ataque griego, atacar los espacios abiertos por un Marsella obligado a adelantar líneas y ayudar a conservar la ventaja conseguida antes del descanso.

La acción que pudo cambiar su noche apareció al 87’. González recibió un pase filtrado de Panagiotis Retsos, ganó terreno en una transición ofensiva y superó a su marcador para quedar frente a Jeffrey de Lange. Sin embargo, su disparo de zurda fue detenido por el portero del Marsella. La jugada privó al mexicano de su segundo tanto en el torneo y al Olympiakos de un cierre sin sobresaltos. Pese a no marcar, la “Hormiga” volvió a tener minutos en el certamen continental y se mantuvo como una alternativa para el cuerpo técnico. En su estreno ante el Jagiellonia, el mexicano había sido titular y anotó uno de los goles en la victoria 2-1; ahora le tocó intervenir como revulsivo en una visita mucho más exigente. El único tanto en Francia llegó al minuto 42. Tras un tiro de esquina elaborado en corto, Chiquinho colocó el centro para que el argentino Santiago Hezze conectara de cabeza y venciera al guardameta local.

El Marsella respondió con mucha insistencia, pero Stefan Ortega se convirtió en una de las figuras del compromiso con intervenciones ante Timothy Weah e Igor Paixão. Con la victoria, el conjunto del Pireo llegó a seis puntos de seis posibles, luego de superar en su debut al Jagiellonia de Polonia. Su siguiente compromiso europeo será el 22 de octubre, cuando reciba al Sparta Praga. Para Armando González, la nueva cita significará otra ocasión para reclamar protagonismo y volver a marcar en una competencia que ya le permitió estrenarse como goleador en Europa.