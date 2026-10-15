Morenista Marybel Villegas desconoce resultados de encuestas y analiza competir por Quintana Roo con PT

CDMX.- Marybel Villegas Canché, exaspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, confirmó que sostiene conversaciones con distintos actores y dirigentes partidistas, entre ellos Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT). Tras las protestas e inconformidades por la designación del senador con licencia Eugenio Segura como coordinador de la Defensa de la Transformación, Villegas Canché señaló que analiza no registrarse para competir por una coordinación municipal de Morena, mientras explora alternativas antes de definir su futuro político.

“Estamos valorando no registrarnos en la coordinación municipal, que ahorita está esa etapa, y estamos platicando con varios líderes de partidos y, pues, obviamente, con el profe Anaya. Apenas me voy a platicar con él”, declaró al ser entrevistada en el Senado. “Hay pláticas que vamos a hacer. No quisiera yo comentar algo que todavía no hay, no hay nada”, respondió al preguntársele si su intención es competir por la gubernatura bajo las siglas del PT. Marybel Villegas desconoció los resultados de las encuestas de Morena y cuestionó el procedimiento para elegir al coordinador en Quintana Roo.

VILLEGAS DESCONOCIÓ LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN Q ROO “Es una burla hacia el morenismo en el estado, en el país, donde se ha evidenciado estas encuestas amañadas por parte de Citlalli (Hernández), la dirigente, la presidenta de la Comisión de Elecciones, donde no sólo en Quintana Roo se presentó esta situación, sino en distintas partes del país. Ahí está Nuevo León, está Michoacán, Guerrero, Baja California, en fin. Hay varios estados donde se ha denunciado esta situación”, resaltó. La exsenadora sostuvo que las mediciones difundidas por Morena el pasado 15 de septiembre no reflejan la realidad política de la Quintana Roo y criticó que le atribuyeran apenas 4 por ciento de conocimiento público, pese a que dijo ser la senadora más votada en su momento, con casi 25 años de trayectoria política.

En contraste, dijo que Segura es un político de reciente incorporación a la actividad pública y con antecedentes en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

PT REALIZARÁ UNA ENCUESTA Villegas Canché destacó que el PT informó que todavía realizará una encuesta, aunque reconoció que desconoce en qué etapa se encuentra ese procedimiento. Anunció que continuará recorriendo Quintana Roo para reunirse con militantes y escuchar el descontento de quienes rechazan la designación de Segura.

Destacó que Morena registra una caída superior a 13 puntos porcentuales en el estado, debido a la inconformidad por el nombramiento. Insistió en que, en su momento, si llega a un acuerdo con el PT, dará a conocer su postulación. “Soy una mujer congruente, que no me quedo callada, y lo que he manifestado lo digo y lo sostengo”, concluyó.