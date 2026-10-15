Morenista Marybel Villegas desconoce resultados de encuestas y analiza competir por Quintana Roo con PT

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Morenista Marybel Villegas desconoce resultados de encuestas y analiza competir por Quintana Roo con PT
    Sostuvo que las mediciones difundidas por Morena el pasado 15 de septiembre no reflejan la realidad política de la Quintana Roo. Cuartoscuro

La exsenadora confirmó que sostiene conversaciones con distintos actores y dirigentes partidistas, entre ellos Alberto Anaya (PT)

CDMX.- Marybel Villegas Canché, exaspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, confirmó que sostiene conversaciones con distintos actores y dirigentes partidistas, entre ellos Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT).

Tras las protestas e inconformidades por la designación del senador con licencia Eugenio Segura como coordinador de la Defensa de la Transformación, Villegas Canché señaló que analiza no registrarse para competir por una coordinación municipal de Morena, mientras explora alternativas antes de definir su futuro político.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designa-defensa-nuevo-comandante-en-guanajuato-en-medio-de-un-escenario-de-violencia-criminal-HB24164113

“Estamos valorando no registrarnos en la coordinación municipal, que ahorita está esa etapa, y estamos platicando con varios líderes de partidos y, pues, obviamente, con el profe Anaya. Apenas me voy a platicar con él”, declaró al ser entrevistada en el Senado.

“Hay pláticas que vamos a hacer. No quisiera yo comentar algo que todavía no hay, no hay nada”, respondió al preguntársele si su intención es competir por la gubernatura bajo las siglas del PT.

Marybel Villegas desconoció los resultados de las encuestas de Morena y cuestionó el procedimiento para elegir al coordinador en Quintana Roo.

VILLEGAS DESCONOCIÓ LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN Q ROO

“Es una burla hacia el morenismo en el estado, en el país, donde se ha evidenciado estas encuestas amañadas por parte de Citlalli (Hernández), la dirigente, la presidenta de la Comisión de Elecciones, donde no sólo en Quintana Roo se presentó esta situación, sino en distintas partes del país. Ahí está Nuevo León, está Michoacán, Guerrero, Baja California, en fin. Hay varios estados donde se ha denunciado esta situación”, resaltó.

La exsenadora sostuvo que las mediciones difundidas por Morena el pasado 15 de septiembre no reflejan la realidad política de la Quintana Roo y criticó que le atribuyeran apenas 4 por ciento de conocimiento público, pese a que dijo ser la senadora más votada en su momento, con casi 25 años de trayectoria política.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-sheinbaum-modernizacion-de-control-migratorio-en-aeropuertos-del-pais-GB24162703

En contraste, dijo que Segura es un político de reciente incorporación a la actividad pública y con antecedentes en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

PT REALIZARÁ UNA ENCUESTA

Villegas Canché destacó que el PT informó que todavía realizará una encuesta, aunque reconoció que desconoce en qué etapa se encuentra ese procedimiento.

Anunció que continuará recorriendo Quintana Roo para reunirse con militantes y escuchar el descontento de quienes rechazan la designación de Segura.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/modelo-por-el-bien-de-todos-primero-los-pobres-no-gusta-a-algunos-empresarios-sheinbaum-PB24162490

Destacó que Morena registra una caída superior a 13 puntos porcentuales en el estado, debido a la inconformidad por el nombramiento.

Insistió en que, en su momento, si llega a un acuerdo con el PT, dará a conocer su postulación. “Soy una mujer congruente, que no me quedo callada, y lo que he manifestado lo digo y lo sostengo”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones
Senadores

Localizaciones


Quintana Roo

Personajes


Citlalli Hernández

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo
PVEM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La Profeco protege a los consumidores frente a precios incorrectos, promociones incumplidas y cobros indebidos. Conoce cómo presentar una queja y qué compensación puedes solicitar.

¿Qué es y cuál es la función de la Profeco?... Cómo proceder si no te respetan una oferta en México
Posteriormente, dio paso a su informe sobre los indicadores de turismo nacional de 2026 y mencionó que hay muy buenas noticias y aseguró que México sigue rompiendo récords históricos.

Gobierno de Sheinbaum destaca la importancia turística del Rodeo de Saltillo; se esperan más de 200 mil personas
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
La producción de automóviles no ha dejado de caer en términos acumulativos en lo que va del año 2026 en México.

¿Cómo le ha ido a la producción de carros en México? Inegi ha reportado un panorama no tan optimista
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Ser madre en duelo

NosotrAs: Ser madre en duelo
Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
El cantautor español puso a cantar a los saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero con sus grandes éxitos.

Conquista Alejandro Sanz a Saltillo con su tour ‘¿Y ahora qué?’