‘Me duele irme de casa’, Raúl Gudiño se despide de Chivas

El arquero Raúl Gudiño reconoció que quería permanecer en Chivas, que ya no contará con los servicios del jugador en el Apertura 2022.

“Fue mi idea quedarme en Chivas, estar en esta institución y lo único que puedo decir es que llegué jugando y lamentablemente, por la lesión de un compañero, pero también me voy jugando que es lo más importante y es con lo que me quedo”, señaló.

El canterano del Guadalajara estableció que se va triste, ya que desde niño formó parte de la institución.

“Triste por no haber llegado a un acuerdo ni nada, creo que ambas partes hicieron un gran esfuerzo, pero al final es futbol, toca seguir otros caminos y metas para seguir adelante, duele el no seguir en el club que me vio nacer, en donde me formé, en el club donde prácticamente es mi vida al estar desde los 11 años aquí, pero son etapas, nos vamos tristes, a todos nos duele irse de su casa, pero seguimos aspirando y preparándonos para lo que viene”, agregó.

Gudiño buscará lo más pronto posible dejar atrás su etapa en el Guadalajara, aunque dejó en el aire su futuro si estará en el extranjero o en la Liga MX.

“Son cosas que van pasando en la carrera, quiero aspirar e ir por más y me tocó hoy, es una etapa que se cierra, es un paso que damos, nunca vamos para atrás, siempre vamos para adelante, esperamos que vengan cosas mejores siempre.

“Pronto les tocará saber algunas cosas, creo que veremos lo que se prepara en un futuro, ahorita estamos analizando cuál sería la mejor opción para tomarla”, concluyó.

En redes sociales, algunos rumores apuntan a que los Pumas buscarían su servicio luego de no renovar a Alfredo Talavera.