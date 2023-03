‘Mediocres’... Enrique Burak arremete contra la Selección Mexicana de Futbol y manda mensaje a ‘El Chucky’ Lozano (video)

En compañía de Antonio de Valdés y Pepe Segarra, el periodista consideró ‘mediocre’ al Tricolor por en su actuación más reciente no poder ganar en la cancha de Estadio Azteca.

“Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada, que es lo que tiene la Selección Mexicana de Futbol, entonces ya se les perdió el miedo y el respeto”, comentó.

Sin guardarse nada, Enrique Burak, uno de los conductores más famosos de TUDN, aseguró que las palabras de Hirving “Chucky” Lozano y Luis Chávez, futbolistas de la Selección Mexicana que pidieron más “apoyo”, están fuera de lugar pues han recibido durante mucho tiempo el respaldo de los medios y los aficionados.

“Que salgan los jugadores diciendo ‘pues que vengan a apoyarnos’ o sea cuánto tiempo se les ha apoyado, cuánta gente vende hasta lo que no tiene para ir a un Mundial de futbol para estar con ellos, y que se quejen que no hay apoyo a mí francamente me indigna”, expresó.

Por otra parte, el también analista deportivo dijo que los futbolistas de la Selección Mexicana se tendrían que poner en los “zapatos” de un deportista que busca obtener una beca o la atención de los medios en un evento internacional.

“Me indigna, quisiera que estos futbolistas se vieran en aquellos que buscan una beca de 3 mil o 4 mil pesos, que están colocados entre los mejores del mundo y no se las dan o que nadie en los medios los pela. O que sus papás tienen que comprarles uniformes para representar a México a nivel internacional. Que estos futbolistas se pongan en esos zapatos”, sentenció.

Para poner punto final a la polémica, Enrique Burak les pidió a sus compañeros que dejaran de hablar de la Selección Mexicana, asegurando que ya les dedicaron bastante tiempo a “estos mediocres”.

“Ya hablamos demasiado de estos mediocres”, terminó con la polémica.