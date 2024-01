Mexicanos en Europa: Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, inician el 2024 con el pie derecho

Andrés Guardado , no tuvo tanta suerte, ya que tuvo que ver a su equipo, el Betis , desde la banca.

En tanto, el “Joker” entró de cambio para tomar el lugar de Lazaros Rota al minuto 76, cuando el partido ya marcaba un 3-0 que terminó siendo el definitivo. Con esta actividad, Pizarro finalmente volvió a ver acción con su equipo después de hace, prácticamente, un mes (4 de diciembre), periodo en el que vio tres partidos desde el banquillo.

AEK venció gracias al doblete de Levi García marcado gol en los minutos 32 y 51; el segundo desde los once pasos. A ellos se unió el tanto de Nordin Amrabat al 73’, resultados que le permitieron a la escuadra llegar a los 35 puntos.

’HOY PERDIENDO GANAMOS ALGO’: JAVIER AGUIRRE TRAS DERROTA ANTE REAL MADRID

Haber caído sólo con la diferencia mínima ante el líder de la Primera División de España, Real Madrid, significó un hecho por el cual sentirse orgulloso para el director técnico mexicano, Javier Aguirre, quien lleva la batuta del Mallorca (equipo que se encuentra en la posición 14).

Aunque si bien, aclaró que no puede alegrarse debido a que él y su equipo sumaron una derrota más, sí está orgulloso de haber evitado los ataques de grandes figuras como Vinícius o Brahim.

”Lo hicimos bien, el gol no viene de un desborde de Vinícius ni de Brahim, que siempre son difíciles de frenar. Fue un saque de esquina que nos evitó llevarnos un punto tras dar la cara. No me puedo ir contento porque hemos perdido, pero sí orgulloso. Es la línea a seguir en un equipo humilde pero muy trabajador, un buen grupo humano”, aseguró el mexicano en rueda de prensa.