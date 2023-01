Desde el Mundial de 1994 hasta la Copa del Mundo de 2018, la selección mexicana no logró pasar a octavos de final en siete ocasiones consecutivas. Por eso, el objetivo antes del Mundial de Catar 2022 no tardó en quedar claro: superar por fin, y por primera vez desde el Mundial de 1986 en su propio país, los octavos de final y meterse entre las ocho mejores selecciones del mundo.

Sin embargo, como es bien sabido, no se llegó a nada. El Tri” ni siquiera pudo continuar su racha de participaciones en octavos de final. En cambio, sólo terminaron terceros en la ronda preliminar, por detrás de Argentina y Polonia. Aunque sólo la diferencia de goles, que era un gol peor, les impidió avanzar, los numerosos aficionados de Qatar se sintieron muy decepcionados. Lo mismo puede decirse de su propio país, donde el proceso de asimilación de la actuación en el Mundial aún no ha concluido y podría tener una o dos consecuencias.

Lo que está claro es que todas las medidas que se están tomando ahora están orientadas al próximo gran objetivo: la Copa del Mundo de 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. A continuación, por primera vez, 48 naciones competirán en 16 grupos de tres por una plaza en octavos de final.

Naturalmente, el equipo mexicano quiere hacer un buen papel y alcanzar los cuartos de final, algo que no ha logrado con regularidad en el pasado. Apostar por un torneo exitoso desde el punto de vista de México es una idea prometedora, no solo gracias al código bonus bet365 y al fin y al cabo, si la afición mexicana se convierte en el duodécimo hombre con un apoyo vociferante, El Tri 2026 será un acontecimiento a tener en cuenta.

Gerardo Martino se despide; su sucesor sigue abierto

Inmediatamente después de la victoria por 2-1 sobre Arabia Saudí en el último partido de la liguilla, que suponía una desventaja de un solo gol para el pase a la siguiente ronda, el seleccionador Gerardo Martino anunció su dimisión. El argentino, que ya había sido criticado antes del torneo de México, anunció que no renovará su contrato, que expiraba. Al día siguiente, el presidente de la federación, Yon de Luisa, confirmó la dimisión de Martino.

El técnico de 60 años se había hecho cargo de la selección mexicana en enero de 2019. Seis meses después, Martino ganó la Copa Oro con el Tri, pero ése iba a ser su único título. En 2021, México volvió a alcanzar la final de la Copa Oro, pero perdió 1-0 ante Estados Unidos. Aunque el equipo se clasificó para el Mundial con cierto éxito, hubo fuertes críticas al equipo de Martino incluso antes del viaje a Qatar.

El seleccionador no había incluido a Javier “Chicharito” Hernández en su convocatoria. Aunque el jugador de 34 años ya ha pasado su mejor momento, marcó la impresionante cifra de 18 goles en 32 partidos con Los Ángeles Galaxy la pasada temporada de la MLS. Sin embargo, a pesar del

extraordinario registro internacional de Chicharito (52 goles en 109 partidos), Martino no le dio mucha utilidad.

Análisis de la Copa Mundial: el principal problema es la escasa capacidad de penetración

En el primer partido del Mundial contra Polonia (0-0), a México le habría venido bien Chicharito, al menos como comodín. La línea ofensiva con Hirving Lozano y Alexis Vega por fuera y Henri Martin en el centro carecía de poder de penetración. En la posterior derrota por 2-0 ante Argentina, las cosas no fueron mejor con Lozano y Vega como dúo atacante.

Sin embargo, con la formación ofensiva del partido inaugural, se marcaron dos goles contra Arabia Saudí. Primero, Martin cabeceó a la red un saque de esquina. El sexto hombre, Luis Chávez, marcó de falta. Un tercer gol, sin embargo, no fue posible, pero habría sido imprescindible en el duelo de fondo con Polonia debido al tanto de Arabia Saudí poco antes del final.

El hecho de que Arabia Saudí fuera capaz de marcar al final no se debió únicamente a su pobre rendimiento ofensivo. La defensa también tenía margen de mejora, aunque también consiguió no conceder nada contra Argentina durante mucho tiempo. Sin embargo, una genialidad de Lionel Messi encarriló la derrota de México. Este dato también ayuda a demostrar que las cosas no fueron óptimas para México en el Mundial 2022. También que faltaba en cierta medida la suerte necesaria.

Sólo Irán es mayor: esperanza para los próximos grandes jugadores

El proceso de asimilación de la situación, incluida la búsqueda de un nuevo entrenador, llevará probablemente algún tiempo. Y hay muchas oportunidades para hacerlo, porque la selección mexicana no volverá a jugar hasta finales de marzo. A continuación, el Tri recibirá a Surinam (23 de marzo) en la Liga de Naciones de la CONCACAF y luego aguardará a Jamaica (26 de marzo).

Quién ocupará entonces su lugar en el banquillo del seleccionador sigue en el aire. Lo que está claro, sin embargo, es que el nuevo seleccionador debe aportar jugadores frescos al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que aún faltan tres años y medio para la Copa Mundial en casa. Un vistazo a la edad media de la plantilla de la Copa Mundial pone de manifiesto esta necesidad. Los 26 jugadores mexicanos tenían una media de edad de 28,6 años. Esta cifra sólo es superada ligeramente por Irán (28,9 años).

Las otras 30 naciones eran considerablemente más jóvenes. Ghana tenía la selección más joven de todos los participantes, con 24,8 años, seguida de Estados Unidos, con 25,2 años. Estados Unidos, que también organizará la Copa Mundial en 2026, parece así mucho mejor pertrechado para la próxima cita mundialista.

Álvarez y Lozano como piezas clave

El principal motivo de preocupación en México es que varios jugadores clave ya estaban en el otoño de sus carreras en el Mundial de Qatar. Es poco probable que el portero Guillermo Ochoa (37 años), el defensa Héctor Moreno (34), el centrocampista Héctor Herrera (32) y el goleador Luis Jiménez (31), que sólo fue utilizado como comodín tras una larga lesión, sigan desempeñando un papel en 2026.

Al menos hay un círculo de jugadores clave en torno a los cuales el nuevo seleccionador tendrá que construir un equipo potente. Entre ellos se encuentra, por supuesto, el extremo Hirving Lozano, que demuestra regularmente su clase con la camiseta del SSC Nápoles en la Serie A. Del mismo modo, Edson Álvarez (Ajax de Amsterdam) desempeñará un papel aún más importante en el futuro, independientemente de si el actual jugador de 25 años se despliega en el seis o en la defensa central.

Alexis Vega (Deportivo Guadalajara) como homólogo de Lozano, Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven) y Luis Chávez (CF Pachuca) en el centro del campo y César Montes (CF Monterrey) en el centro de la defensa deberían completar la futura base. Que la calidad sea suficiente para alcanzar los cuartos de final en 2026 dependerá también de los jóvenes jugadores que se incorporen en los próximos años.