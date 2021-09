México recibe a Jamaica en el inicio de las eliminatorias; sin público en el Azteca

MÉXICO.- La Selección Mexicana comienza hoy un nuevo proceso mundialista, instancia que se ha vuelto una pesadilla para los jugadores del Tri, sobre todo para los que inician el camino a la Copa del Mundo pues, de las últimas cinco eliminatorias, en promedio 11 futbolistas llegan al Mundial.

Gerardo Martino convocó a 28 jugadores para las primeras tres jornadas del Octagonal de la Concacaf, sin embargo, los futbolistas que fueron llamados enfrentan un antecedente poco alentador de cara a la lista definitiva de 23 para el Mundial de Catar 2022.

Sin público en las tribunas por un castigo de la FIFA, México buscará confirmarse como uno de los equipos favoritos de la CONCACAF para acudir a otra Copa Mundial cuando reciba a un debilitado Jamaica.

El inicio de la fase final de las eliminatorias de Qatar 2022 encuentra al Tri y al entrenador argentino Gerardo Martino bajo cuestionamientos por su desempeño en los últimos dos torneos oficiales. México perdió las finales ante Estados Unidos en la Liga de Naciones y en la Copa de Oro.

“La obsesión es clasificar a la Copa del Mundo. Las dos finales que nos tocó perder poco tienen que ver con el comienzo de la eliminatoria y lo que pueda pasar”, dijo Martino.

Lo preocupante para Martino es que más allá de las derrotas en las finales, el equipo tampoco encandiló en los compromisos previas. Especialmente en ataque, México genera muy poco peligro y extraña en exceso a su centrodelantero Raúl Jiménez, quien va reapareciendo luego de una fractura de cráneo que sufrió jugando para el club inglés Wolverhampton y no fue cedido por su club para la Fecha FIFA, acto que ya tiene consecuencias.

México, que no ha fallado en clasificarse a los mundiales desde que se perdió Italia 1990, no puede quejarse de ausencias ante Jamaica, además de la de Raúl, Hirving Lozano, Jesús Corona, Héctor Herrera, Johan Vázquez y Diego Lainez tampoco estarán para el duelo de hoy. Pues los caribeños llegan al encuentro con 12 ausencias debido a que sus legionarios que militan en clubes ingleses, entre ellos Michail Antonio y Leon Bailey, no pudieron hacer el viaje por los protocolos de cuarentena.