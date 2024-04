‘Mi Club no me ha dado el apoyo esperado’, Ana Campa sobre su accidente en el León

Ana Campa, jugadora del León con registro vigente en la Liga MX Femenil, denunció a través de redes sociales que la Institución no la ha apoyado de manera adecuada tras recibir un pelotazo durante un entrenamiento, accidente que le ha provocado pérdida de visión y su retiro del futbol profesional.

“En septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión”, se lee en el comunicado emitido por la defensora, “lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi perdida de vista en las semanas anteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta con especialistas y terapias en México y Estados Unidos”.

Según los estudios que se ha realizado, ya no podrá volver a jugar futbol y espera recibir una incapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Volví a México, hace un mes inicié los trámites en el IMSS para mi incapacidad, como me dijo la directiva del club, pero nadie del club me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo qué hacer, tampoco me han preguntado, aunque sea cómo me siento o si necesito algo”, explicó Campa.

”Al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol”.