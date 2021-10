Molina: ‘no somos lo que se planeó; no podemos mentirle a la gente’

El mediocampista y capitán de Chivas, Jesús Molina, reconoció que no pueden seguir mintiéndole a la afición, después de que no han estado a la altura de los que se planeó en los últimos torneos, por lo que ahora tras la victoria ante Toluca, buscarán cerrar de buena manera el torneo para quedar en los primeros sitios de la clasificación. Hoy, en la Jornada 14, visitan a los Xolos de Tijuana, donde buscarán seguir por buen camino.

“La realidad es que estamos conscientes que ha sido un torneo regular. No hemos sido lo que se planteó al inicio, eso está claro, no podemos mentirle a nadie. Estamos a cuatro puntos del tercer lugar, el torneo mexicano ha sido irregular o competitivo, como se quiera ver. Mientras exista la posibilidad de estar en los primeros cuatro lugares, dependerá de nosotros y de hacer bien las cosas en los partidos que quedan”, señaló

De igual manera, enfatizó en que entiende la frustración que existe en la gente ya que en el plantel también la viven, por lo que puntualizó que con resultados únicamente se podrán ganar a la afición.

“Siempre trato de colaborar juegue o no juegue. No estoy para callar críticos, entiendo la frustración de la gente, la sentimos nosotros también. Tenemos años no convenciendo, no dando los resultados que requiere una afición tan leal como la de Chivas. También fui aficionado y me molestaba cuando el equipo no ganaba. Con resultados nos iremos ganando a nuestra afición.”

Al final, reconoció que en la gestión de Marcelo Michel Leaño ha existido un cambio, mismo por el que las cosas han comenzado a funcionar en los últimos dos partidos, enfatizando que ahora tienen un mayor entendimiento con el actual estratega.

“Con Marcelo ha habido un cambio, pero no es porque con Víctor no lo hubiera habido, las cosas son como son. Con Víctor había buen ambiente también, pero las cosas no se dieron. Con todos los técnicos el ambiente ha prevalecido, con Marcelo no es la excepción, todos hemos tratado de adaptarnos a las circunstancias. Las cosas empiezan a funcionar, estos últimos dos partidos contando el amistoso, el equipo empieza a entender las cosas mejor. Nos faltaba ganar en casa y con nuestra gente, eso nos llenó de más motivación todavía”, concluyó.

Con 13 partidos disputados, las Chivas suman 17 unidades y se mantienen en una cerrada lucha por los puestos de Liguilla. Actualmente tienen en sus manos el pase a repechaje, pero buscarán meterse en la zona de clasificación directa o por lo menos cerrar en casa los posibles juegos de eliminación directa.